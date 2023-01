Xosé Antonio Touriñán | “Buscabamos algo que nos mova a todos e levalo ás táboas”

O fútbol ten moito de drama, ben o saben os asiduos a Riazor. No sentido estricto, fútbol e teatro “non maridan especialmente ben”, pese a que hai moito teatro no fútbol, mais esta fin de semana, ‘Recorte caneos e outras formas de driblar’, buscará demostrar que a maridaxe non só é posible, senón que o resultado é bo.



O teatro Colón acollerá o venres (20.00 e 23.00 horas) e sábado (18.00 e 21.00 horas) as funcións desta nova obra que dirixe Tito Asorey, con base nun libro que publicará Nacho Carretero sobre “as historias da parte menos bonita do fútbol, a máis escura: o arreglo de partidos, a homosexualidade, a presión á que son sometidos os futbolistas, o papel da muller...”, explica un dos integrantes do once titular, Xosé Antonio Touriñán.



O trivote, máis parte do resto da aliñación, repite tras o triunfo acadado con ‘Fariña’. Desta volta, a pesares de que o mencionado semelle escuro, tamén repiten coas súas características doses humorísticas.



Explica Touriñán que o espectador “atopará un espectáculo de teatro musical e cómico”, un entretemento “que xoga entre o mundo do fútbol e do teatro, buscan semellanzas entre ambas”. Trátase dun show que pretende buscar “por qué o fútbol levanta en nós as paixóns que levanta, por qué engancha como engancha, por qué parece que case é unha droga”, apunta o actor, que matiza neste último punto que a droga é en ambos sentidos: pola sensación de “dependencia porque chegue a fin de semana” e polo “en serio” que nos tomamos este deporte.



Un dos aspectos complicados é, precisamente, facer rir e emocionarse tratando estes temas. “Tamén é o que buscabamos, complicarnos un pouco a vida”, recoñece Touriñán entre risas. “Xa o fixemos en ‘Fariña’, e agora buscabamos iso, algo que mova á sociedade, que nos mova a todos nós e levalo ás táboas”, engade o intérprete.



Touriñán e Carretero teñen moitos nexos de unión, un deles é o fútbol e, concretamente, o Depor. Meterse no interior menos visible do fútbol pode resultar difícil, sobre todo para alguén que ama este deporte. “Lévase ben, porque é algo que é unha paixón, un hobby que enche moitos minutos do meu tempo”, indica Touriñán, que engade que “mesturalo co traballo e levalo ao escenario é un reto, non é fácil, pero nós intentamos xuntar estas dúas paixóns”.

Xira e recepción

As da Coruña esta fin de semana son funcións logo de percorrer cidades como Santiago ou Vilagarcía de Arousa, entre outras moitas. Ao igual que con ‘Fariña’ o éxito vese na afluencia de público. A principios desta semana apenas quedaban un cento de entradas para o Colón.



As últimas pezas nas que participou contan coa comedia “como base ou como ingrediente principal”, cun público “fiel” que responde sempre. O fútbol pode ser atractivo para novo público: “seguro que hai xente que se achega polo fútbol, pero seguro que hai outra á que lle bota cara atrás”, di.



Tras a conversa e explicación sobre ‘Recortes’, coma Arsenio, recoñece entre risas: “conteiche moitas cousas, e tampouco nada”.