Xosé Antonio Touriñán apadrina la gran recogida del Banco de Alimentos

El conocido actor y humorista Xosé Antonio Touriñán es el padrino de la gran recogida del Banco de Alimentos Rías Altas. El también presentador de televisión de Carral se suma así a otras personalidades herculinas que, en pasadas ediciones, igualmente han aceptado la propuesta de la entidad. "É un honor estar aquí, poñer este peto e levar este escudo, como din os futbolistas. Son xente marabillosa que dedica todo o tempo aos demais", afirmó el artista.

"Hei de felicitar a esta xente e darlles as grazas por traballar por todos, por poñer o seu tempo a disposición de todo o mundo. Xa só o outro día o que pasou en Riazor, todo ese traballo dos voluntarios... Somos un pobo solidario cando pasan este tipo de desgrazas. Sobre todo a eles porque están todo o ano, pasen ou non pasen. Que non nos olvidemos de toda a xente que necesita durante todo o ano que lle boten unha man, igual con alimentos, igual con útiles de limpeza… Que non nos olvidemos deles", aseguró Touriñán durante la presentación.

Touriñán es el padrino de la Gran Recogida 2024 del Banco de Alimentos | Patricia G. Fraga



La organización agradece la colaboración desinteresada de Touriñán, pues, “entre todos, demostramos que los coruñeses somos muy solidarios y que nuestras personalidades más conocidas siempre están cuando se les necesitan”.

La Gran Recogida 2024 del Banco de Alimentos Rías Altas se realizará los días 22 y 23 de noviembre.



Es la campaña solidaria más importante del año, destacan desde el Banco de Alimentos, y se realizará en todos los supermercados de todos los municipios de la provincia. Los voluntarios estarán distribuidos en ellos para informar a los clientes y animarlos a donar productos, de tal forma que los kilos conseguidos contribuirán a abastecer los almacenes de la asociación.



Las personas que participen como voluntarios solamente tendrán que dedicar tres horas de su tiempo en el establecimiento participante que elijan. El Banco de Alimentos recuerda que pude apuntarse como voluntario cualquier persona que lo desee, y podrá hacerlo en solitario, con amigos, en familia, con compañeros de trabajo... También existe la figura del coordinador, imprescindible para que la campaña funcione a la perfección. Esta opción está abierta para cualquier persona que lo prefiera.



Para hacerse voluntario de la Gran Recogida tan solo es necesario acceder a la página web de la asociación http://granrecogidacoruna.org/ y cumplimentar el formulario disponible, trasladar la petición enviando un correo electrónico a la dirección voluntarios@balrial.org o llamar al número de teléfono 604 001 206.