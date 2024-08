Xoel hará que llueva café en Riazor

Será la quinta actuación de Xoel López en la arena de la playa de Riazor. Repasamos todas las anteriores con el protagonista, que avanza algunas de las sorpresas de esta noche.

2001. Una foto con Mike Scott.

Es 2001 y el Xoel que de niño alucinó con The Cure en la playa es ahora protagonista de un festival que, por cuestiones legales, no se nombra como Noroeste en el cartel oficial, aunque todo el mundo se refiere a él como tal. The Waterboys, con Mike Scott al frente, es el indiscutible cabeza de cartel. Deluxe, el nombre bajo el que se parapetan el coruñés y su banda, es el aperitivo. Tocan los temas de su primer disco, ‘Not what you had thougt’. “Había muy poca gente en nuestro bolo. Mi amigo Chema Ríos me hizo una foto muy bonita con la puesta de sol. Nuestro camerino estaba separado del de The Waterboys por un biombo y me hizo ilusión conocer a Mike Scott, con el que me hice una foto en la que él sale medio enmascarado. En esa época ni me planteaba poder vivir de la música”, recuerda Xoel.



2004. Sin gafas.

Es 6 de agosto y el festival sigue sin poder llamarse Noroeste Pop Rock. Deluxe preside un cartel que completan cinco bandas locales: Colorado, Peyotex, Quaken, Shroud of Tears y Hechizo. Asisten 3.000 personas. “Ahí ya estoy profesionalizado. En la banda había gente de La Vaca Azul. Estrené ‘Árboles de metal’, una canción del disco ‘Los jóvenes mueren antes de tiempo’. Un detalle curioso: toqué sin gafas, porque ese año estuve probando con lentillas, pero después volví a ponérmelas”, cuenta el protagonista.



2007. Con los monos de Cabezas.

20.000 personas en Riazor. Xoel toca después de Triángulo de Amor Bizarro, revelación del año, y Dover, cabeza de cartel que ha conquistado a una nueva generación con el rock electrónico de ‘Follow the city lights’. A Xoel se le hace corto: poco más de una hora de bolo. Suenan los temas de su último disco, segundo en castellano, ‘Fin de un viaje infinito’. El coruñés y su banda salen a escena con unos monos pintados por Jorge Cabezas. ‘Los monos los compramos Cabezas y yo en una tienda para señores de la zona de Cuatro Caminos. Eran viejos y fueron muy baratos. También me pillé en esa tienda una chaqueta azul muy mod. Recuerdo que Dover había colocado un provocador [una prolongación del escenario], lo que no me gustó. Aún así, lo usé pero me di cuenta que no era lo mío…”.

2012. Con ‘Atlántico’ bajo el brazo.

Deluxe ha muerto. Es el turno de Xoel López. El coruñés vuelve de Argentina empapado de nuevos sonidos y con ‘Atlántico’ bajo el brazo. Es un disco soberbio, pero con el que rompe con su pasado. Como todo inicio (en este caso reinicio), es complicado. También en su casa, el 10 de agosto en Riazor, donde no todos aprecian desde ese primer momento su nueva propuesta. Leiva e Iván Ferreiro completan el cartel de una jornada que reúne a 20.000 personas. “Tengo recuerdos buenos y menos buenos de esa noche. Hubo varias colaboraciones: Félix Arias, un coro coruñés, Pulpiño Viascón, Iván Ferreiro, con el que creo que canté ‘Tierra’, Leiva, con el que me parece que hice ‘El cielo de Madrid’… Fue un concierto de grandes éxitos de entonces, pero es cierto que el proyecto estaba muy verde, porque aún estábamos aprendiendo a plasmar ‘Atlántico’ en directo”, reconoce.

2024. El regreso del hijo pródigo.

Doce años después de aquel proyecto que empezó con ‘Atlántico’, Xoel López es uno de los más sólidos del pop nacional. Su banda la forman Chapo (bajo), Tili y Álvaro Pacheco (vientos), Mara (guitarra) y los coruñeses Fernando Lamas (batería) y Adrián Seijas (teclados) Será en Riazor a las 22.45 horas. Antes tocarán Fillas de Cassandra (21.25) y después Crystal Fighters (00.45). “Es un concierto especial, y en los dos últimos que hemos hecho hemos aprovechado para ensayar dos temas que no forman parte del repertorio habitual pero que queremos hacer ahí. Son ‘Que no’, porque me apetece cantarla al lado del Playa, y ‘Ojalá que llueva café en el campo’. Esta última, que toco a veces con Combo Viramundo y también como Xoel, viene a cuento porque cuando el concierto de 2012 hubo gente que dijo que parecía Juan Luis Guerra. Serán como 70 minutos. Y tendré a otro coruñés como músico invitado, a Juan de Dios”, avanza Xoel.