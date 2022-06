La Xerencia del área dice que las listas de contratación de enfermería están vacías

Desde la Confederación intersindical Galega (CIG) denunciaban ayer que la Xerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee “non ten previsto contratar profesionais de enfermería” para sustituir al personal de vacaciones. No obstante, desde la propia Xerencia aclaraban que el problema la falta de profesionales para poder contratar, indicando que las listas de contratación están vacías.



La delegada de CIG-Saúde, María Seijo, apuntaba que, de no contratar profesionales para la sustitución de los que cojan vacaciones, se alcanzarán “límites perigosos”, para la población y para el personal, en centros de salud y puntos de atención continuada.



Por este motivo, desde la entidad sindical apremiaban a la gerencia del área sanitaria a contratar personal con esta finalidad sustitutiva.









Ya trabajando





No obstante, desde la propia Xerencia del área coruñesa y ceense aseguraban que el problema radica en la ausencia de personal en las listas de contratación del sector de enfermería. “O principal problema é a falta de profesionais para poder contratar, pois os que estaban nas listas, maioritariamente xá están contratados e traballando”, afirmaban desde la dirección.





Los trabajadores aseguran que si no se cubren las bajas se deteriorará la Atención Primaria





Por otro lado, afirmaban que se seguirá buscando la forma de cubrir vacaciones y conciliar el descanso del personal, sobre el que indicaban que se está organizando el calendario de vacaciones con un nivel de autorizaciones cercano al 100%.



Además, indicaban que se priorizará el descanso del personal, así como la atención sanitaria de la población de la demarcación.









Voluntad profesional





Seijo, por su parte, recordaba ayer que la atención en los centros de Atención Primaria se mantiene “só pola vontade e o compromiso das e dos profesionais que traballan até o esgotamento, que sacrifican libranzas, dobran quendas, asumen a atención das doentes, das compañeiras ausentes etc. e polo abuso que soporta o persoal temporal”.



A todo esto añade que “que non pode superar o colapso provocado pola pandemia porque o seu deterioro (de la Atención Primaria) é crónico e anterior á emerxencia do covid-19”.



Por eso, Seijo llama a que se establezcan unos “servizos de Atención Primaria que garantan o dereito a saúde de toda a poboación”.