Los voluntarios convocados por Adega en A Coruña continúan limpiando de plástico la playa de As Lapas

Durante todo el día se han venido acercando, espontáneamente, ciudadanos preocupados por las noticias que hablaban de que han aparecido pellets en la playa de As Lapas. Pequeños grupos han acudido a esta recogida playa para ir recogiendo estas pequeñas pepitas de plástico una a una. Esta tarde comenzaron de nuevo a hacerlo tras una convocatoria de la asociación ecologista Adega

Pedro Puig

No solo en As Lapas. También en O Portiño y en Bens han aparecido estos restos de la carga que un barco perdió hace casi un mes frente a las costas portuguesas. Por el momento, en el término municipal en A Coruña han aparecido escasas cantidades. en Bens, los servicios municipales de limpieza se encargaron de retirarlos.

Los voluntarios comentaron la supuesta de la desidia de las autoridades. Sobre todo criticaron a la Xunta, que consideraban que estaba advertida de antemano lo que podía pasar y no hizo nada. "Recordanos a fai 21 anos", señalaba una mujer en referencia a la catástrofe del 'Prestige'. "Coa diferencia que é branco, e non negro. E que non hule. Non vai afectar ao turismo pero qué pasa coa cadea trófica?", señaló otra.

Las pequeñas pepitas de resina de plástico, que estaban almacenados en sacos dentro de un contenedor que cayó al mar, pueden ser confundidos fácilmente por huevas de pescado por los animales, que se los comen. Retirarlos, además, es muy difícil. "Hai que facelo un por un. Noutras partes hai tantas que se pode facer con máquinas, pero aquí non", declararon.