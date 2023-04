La vivienda de alquiler social en A Coruña enfrenta a Xunta y Ayuntamiento

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler social de jóvenes y familias ha enfrentado al Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia. La conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, responsabilizó a los ayuntamientos de no poner a disposición del Gobierno autonómico suelo suficiente para la construcción de vivienda pública.



Mencionó, por ejemplo, la escasa ejecución en programas como el Rexurbe, achacándolo a la demora de los ayuntamientos para conceder las licencias necesarias. La alcaldesa, Inés Rey, acusó a la titular de Vivenda de entrar en campaña electoral y recordó que la Xunta tiene “competencias exclusivas en materia de vivienda”, por lo que consideró “lamentable” que la conselleira “que ha construido cero viviendas de titularidad pública en A Coruña le eche la culpa a los ayuntamientos; es de tener mucha cara”.



La regidora municipal mencionó la espera, desde hace seis años, “de una promoción que se iba a hacer en el Ofimático”. Por ello, preguntó: “¿Dónde está la política de vivienda de la Xunta? ¿Dónde están las viviendas de protección oficial de la Xunta? ¿Cuál es la política de vivienda del PP?”.



Así, Rey explicó que, ante la “incomparecencia” del Gobierno autonómico, “fue Pedro Sánchez quien anunciaba este fin de semana el plan para poner a disposición de los ciudadanos las viviendas de la Sareb, con el fin de favorecer que exista vivienda en el mercado y que exista la posibilidad de alquilar. El Gobierno central está supliendo la incompetencia de la Xunta”. La alcaldesa concluyó su intervención dejando claro que las palabras de Ángeles Vázquez echan la culpa a los ayuntamientos “de las competencias que tiene la Xunta en exclusiva”.



La intención del Gobierno central es poner a disposición de los municipios 20.768 viviendas; impulsar el arrendamiento de 14.000 ya habitadas; y promover la construcción de 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

Según las cifras del denominado banco malo, la ciudad de A Coruña cuenta con 86 propiedades, además de 46 suelos y 235 obras en curso. Sin embargo, si se tiene en cuenta que existen 1.802 personas demandantes de un piso de alquiler con algún tipo de protección, la oferta solo atendería a un 4,7% de la demanda. En Arteixo, por su parte, hay 21 inmuebles del banco malo; cuatro en Betanzos; 32 en Carral; una en Curtis; 27 en Miño; y tres en Oleiros.

Opiniones



La oposición también se pronunció sobre este asunto. El candidato del BNG a la Alcaldía, Francisco Jorquera, celebra la medida anunciada por el presidente del Gobierno, pero espera que no se trate de “propaganda electoral”. “Non foi sen tempo. Esta proposta púxoa sobre a mesa o BNG desde hai anos, tanto no Congreso como no Parlamento galego”, remarca Jorquera. “Eu mesmo defendina sendo deputado nesas cámaras”, recordó.



Jorquera también emite su valoración sobre la gestión de la Xunta. “Demandamos que exerza as súas competencias en materia de vivenda, porque desde 2008 non hai oferta de vivenda pública na Coruña por parte da Xunta merecente de tal nome”, dice el candidato del BNG a la Alcaldía.