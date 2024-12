Lo más visto del año 2024 en El Ideal Gallego

Estas son las diez noticias más vistas del año 2024 en El Ideal Gallego:

Tras una semana de temperaturas cálidas y días soleados A Coruña amaneció el sábado 30 de noviembre con una fuerte tormenta.

El rayo que impactó en el arenal de Riazor

La carrera del 'come todo lo que quieras' por una cantidad asequible ha encontrado el compañero de viaje ideal en la eclosión de la cocina internacional que vive A Coruña. Sólo así se entiende la proliferación de los buffet de gran tamaño durante 2024, en los que el reto de cada apertura parece ser ofrecer más platos y más espacio que el anterior, siempre por debajo de los 20 euros. Tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado mes de agosto, el último en llegar es Wok City, hermano gemelo de su vecino el bazar Coruña City de A Grela.

La familia de Wok City | Patricia G. Fraga

Llamó poderosamente la atención de los vecinos el despliegue que a finales de este mes de diciembre tuvo lugar a lo largo de Juan Flórez, en dirección a la subida de Antón Vilar Ponte. Lo de poderosamente no es un recurso, sino un ajustado adjetivo al sonido de las sirenas de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional. Todos se dirigían al mismo punto y en respuesta a una alerta por incendio que acabó por complicarse. A la altura de los primeros edificios de la calle, uno de diez plantas en el cruce con Juan Flórez, salía del primer piso abundante humo. La situación alertó a los vecinos de las plantas superiores, que comprobaron cómo la cantidad de humo era creciente y nadie se encontraba en el foco del incendio. Finalmente, según pudieron comprobar los especialistas en extinción, se trataba del casi rutinario caso de una campana obstruida que acabó por explosionar.

Despliegue en Vilar Ponte | Quintana

“Non lle imos pagar o comedor escolar a quen cobra ao ano oitenta mil euros. As axudas son para as familias con poucos recursos non para quen ten ingresos dabondo. Esa é unha cuestión que ten que arranxar a Xunta, non nós”, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, con estas declaraciones quiso salir al paso de las críticas recibidas después de hacer pública la relación de beneficiarios de subvenciones para almorzar en los colegios y en la que figuran tan solo cerca del 20% de los solicitantes.

La borrasca 'ex Kirk', originariamente el ciclón tropical 'Kirk', llegó al noroeste de la Península según avanzó el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Aunque las primeras previsiones apuntaban a que los efectos ya se empezarían a notar de forma evidente en la ciudad a última hora del martes, lo cierto es que finalmente el día en el que irrumpió con más fuerza fue el miércoles.

Hace medio siglo A Coruña consiguió trepar hasta el cielo más lejos que nunca. La ciudad que desafió en vertical sus limitaciones en extensión, la misma que durante cinco años había hecho del Banco Pastor el edificio más alto de España, se convertía de nuevo el techo de Galicia. La Torre Hercón, o Costa Rica, ponía su límite vertical en los 119 metros, lo que además la convertía, por aquel entonces, en la tercera construcción más alta de España. La obra de José Antonio Franco Taboada se quedaba solamente por detrás de la Torre de Madrid y la Universidad Laboral de Gijón. Medio siglo después, los inquilinos de los pisos más altos pueden presumir de que ningún gallego se acerca tanto al cielo como ellos. Pueden decir que controlan A Coruña desde el mirador más espectacular posible, justo en pleno corazón de la urbe.

Enrique Ricoy vive en el piso 22 de la torre Hercón | Javier Alborés

Cada vez se conocen más detalles de la oferta de Breogán Park, el parque comercial situado en A Grela que abrirá sus puertas a mediados de 2025. Alcampo, filial del grupo francés Auchan Retail, será la "locomotora de alimentación" de esta gran superficie de 70.000 metros cuadrados.

No es una problemática nueva, pero sí especialmente engorrosa y molesta. Y es que la buena salud de la hostelería obliga a que parte de los establecimientos funcionen bajo reserva. El problema es que en esa relación de confianza que se establece entre el establecimiento y el cliente, éste muchas veces cae en la falta de respeto y da la espantada por respuesta. Para cada asiento reservado hay una serie de ‘lo siento, estamos llenos’ a aquellos que aún confían en la suerte del momento.

Encontrar mesa en la calle de La Estrella es cada vez más complicado | Carlota Blanco

Fue el último de los 24 capítulos de una especie de cuento de hadas que han vivido tanto la hostelería como el ocio nocturno. El final de las navidades fue también el de un horario ampliado, el octavo desde verano de 2022, que ya se ha convertido en una concesión tan recurrente como salvadora y determinante para ambos sectores.

Una persona resultó herida en Guísamo (Bergondo) al estrellarse con su coche en el interior del peaje de la autopista AP-9.

El accidente en el peaje de Guísamo