Víctor Pablo Pérez: “Sería algo muy triste que la OSG tomase el rumbo del Deportivo”

Siempre estaré agradecido a Víctor Pablo por ser el director que me dio la oportunidad de debutar profesionalmente con una orquesta sinfónica. Corría el año 95 y un programa para no olvidar formando parte de la sección de primeros violines de la OSG, en los atriles la cuarta sinfonía de Brahms y el concierto para violín de Beethoven con Gil Shaham, uno de los mejores violinistas del mundo, como solista.

Primera audición

La noche anterior a esta entrevista rememoraba la primera vez que toqué para Víctor Pablo, lo que en el mundillo musical llamamos “una audición”, que consiste en tocar un concierto con o sin acompañamiento de piano y unos fragmentos de música sinfónica tras los que te dan el “terrible feedback” para seguir mejorando, o para hundirte en la miseria. Fue en el Rosalía de Castro, tendría unos 26 años o así.

Yo tocaba semana tras semana como con la Sinfónica de Galicia, procedía de la cantera, y era el momento de testarme. Mientras me dirigía al Rosalía, donde la orquesta ensayaba esa semana, mis pensamientos pasaban por salir corriendo o buscar cualquier excusa para no llegar, no sé como llegué, pero llegué nervioso como un flan. Cuando me tocó, subí al escenario y ante la majestuosidad del Teatro Rosalía de Castro toqué mi Mozart y unos cuantos fragmentos de orquesta.

La cosa fue bien, los nervios tras empezar desaparecieron y la adrenalina me dio un plus. Tras la audición el temible feedback, ¿Maestro que le ha parecido? “Bien, Marcos, bien, pequeños detalles” me respondió. Lo cierto es que no volví a tocar con la orquesta los siguientes dos meses, vamos “a la nevera” como un canterano y con un mensaje claro: hay que currar más y mejor. Eso nos puede dar una idea de la exigencia y férreo control que Víctor Pablo ponía en todos los músicos que tocaban con la OSG.



Hoy voy tranquilo a mi encuentro con el Maestro, hemos hablado muchas veces, le entrevisté otras cuantas, y siempre aprendo y descubro alguna cosa nueva. Su voz es tranquila, pausada, transmite mucha seguridad y estabilidad. Hoy por la noche dirigirá a la Sinfónica de Galicia en el estreno de la Cantata Terra, del compositor gallego Juan Durán, del que decía hace unos días en la Real Academia Galega de Belas Artes “podría decir que Durán es mi compositor de cabecera, pues es el compositor coetáneo que más obras he programado con todas las orquestas que he dirigido” y así inicia su conversación “hoy en día la música clásica nueva quizás está siendo más atendida y reconocida por la música de cine que por la música que crean algunos compositores rabiosamente contemporáneos que no conectan con el público. Durán tiene las habilidades y herramientas para componer como quiera, pero elige una estética para transmitir su mensaje de manera más atrayente para el gran público. El barroco es consecuencia del renacimiento, el clasicismo del barroco, nadie ha roto el juego, así siempre ha sido en la historia, sin embargo los actuales compositores de música contemporánea, sobre todo los de la segunda mitad del siglo XX rompieron con todo: el ritmo, la melodía, el color de los instrumentos, la manera de producir el sonido con los instrumentos y, ahora se empiezan a dar cuenta que sería bueno conectar de nuevo con el público. Entonces compositores como Juan Durán que son capaces de utilizar todas las técnicas y todas las formas del pasado a mi me parecen muy válidas y de gran valor”, afirma el director.



La conversación gira, sin pretenderlo, hacia el coro de la OSG, ya que precisamente esta noche participa en el concierto. “En Galicia nunca se pudo configurar un coro grande, o tienes ciento y pico voces o no te funciona. En mi etapa, yo le di el valor que tenía, pero cuando había algún programa de una cierta entidad se traía al coro de la Comunidad de Madrid o al coro del Palau para reforzarlos, y no por calidad, sino por cantidad. La realidad es que hay muchos coros que cantan para juntarse, me explico, para pasar un buen rato, hacer amigos y divertirse, pero hay muy pocos que se juntan para cantar a un gran nivel. También hay mucha división y todo el mundo quiere cantar de manera individual, eso no ayuda a formar un conjunto grandísimo y a partir de ahí construir un coro sinfónico que pueda competir y compartir con una orquesta profesional como la Sinfónica de Galicia. El camino es conseguir más gente para hacer algo relevante, porque siendo pocos es difícil".

¿Qué solución le daría a los problemas del Palacio de la Ópera?

Tanto el Teatro Rosalía como el Colón no están preparados para albergar una orquesta sinfónica, y menos el Coliseum, que fue un disparate por el ruido de la lluvia en la cubierta, entre otras cosas. En su momento, yo había hablado con Paco Vázquez por el Palexco, un edificio muerto de risa en el centro de A Coruña que habría sido ideal para alojar a la OSG, obviamente con una completa reforma, pero dijo que no eran competencias municipales y que ahí no podía hacer nada. En los archivos del Consorcio hay un informe de hace bastantes años para mejoras acústicas del Palacio de la Ópera hecho por técnicos de la Universidad de Barcelona, que incluía mejoras en la caja acústica. Construir algo nuevo parece inviable económicamente, lo ideal sería hacer una reforma integral que mejorara la acústica, con una caja acústica de última generación, como en Tenerife que la compraron hace tres años y se desmonta en dos horas, y que haga sonar bien a la orquesta.

¿Cómo es la OSG en comparación al resto de orquestas españolas?

Ha cambiado mucho el panorama orquestal en los últimos 15 años, hay de todo. Por ejemplo, la Orquesta de Castilla y León está sonando muy bien, tienen retos para salir afuera, con giras por Amsterdam, Viena... tienen una muy buena sala para trabajar y un buen presupuesto y la conjunción de todos estos elementos es lo que hace ser top.

La OSG desde sus inicios siempre ha tenido un compromiso con las partituras, ese estudio, esa lectura y los papeles muy trabajados han marcado una seña que se transmite a cada nuevo miembro y que otras orquestas no tienen, nunca ha existido la frase “Oye, niño, que estudiar es de cobardes”.

Para mí, la OSG, si no es la mejor, es una de las dos mejores de España (y omito deliberadamente el nombre de la otra orquesta).



¿Cómo ve a la OSG?

La orquesta está en muy buena forma, con renovación de muchos puestos importantes y muy bien renovados. Me satisface mucho que esos puestos hayan sido cubiertos por músicos de la joven orquesta, que provengan de la cantera, que es de lo que se trataba cuando se creó la orquesta y había tantas críticas porque eran casi todo extranjeros, nadie podía ver que el plan era provocar todo un futuro para los músicos de aquí. El compromiso de los músicos en el estudio de las partituras es enorme, el nivel de lectura es altísimo, por lo que el resultado de los conciertos no puede ser más que sobresaliente. La etapa de Dima fue muy buena técnicamente para la orquesta, ha habido aspectos que ha mantenido y otros que ha mejorado. Es muy buen director, como todos los directores brillaba más con un tipo de repertorio que con otro, pero la orquesta no ha bajado de nivel. Hay secciones que han cambiado con respecto a mi etapa, de los trompetas no queda ninguno, de los trombones solo queda el principal, timbalero nuevo, oboes nuevos...

Ojalá Roberto quiera, pueda y le dedique tiempo no solo a conectar con los músicos, sino con la sociedad coruñesa, con los políticos, con los medios, que se interese de verdad para qué sirve una orquesta en A Coruña, que nada tiene que ver con una orquesta en Salzburgo, Milán, Roma o París y asuma no el papel de director invitado o director asociado, sino el de director titular comprometido. Obviamente, esta temporada con cuatro semanas es muy poco, habrá que verlo la próxima temporada si sigue cuatro programas o se convierten en bastantes más como debe ser un titular de una orquesta para conocer la ciudad y tener un compromiso con A Coruña. Los aficionados con gran conocimiento de música de la ciudad quieren seguir teniendo una orquesta muy buena. El otro día estuve comiendo con algunos de ellos y me decían: Es que ya no se hace el réquiem de guerra de Britten, es que ahora ya no se hace la tetralogía de Wagner, es que ya no viene un coro de afuera a reforzar, es que ahora ya no viene Sokolov o Krystian Zimerman... ¡Cuidado!, también esto es lo que tiene que atender un director titular y no llega con cuatro programas al año.

"La orquesta joven es un proyecto imprescindible en todo el proyecto de la Sinfónica de Galicia desde el primer momento"

¿Y la cantera?

Aquí tengo que decir algo tremendo, no ha habido encuentro de la joven orquesta de la OSG el verano pasado, no va a haber encuentro en Navidad, ¿qué pasa? La orquesta joven es un proyecto imprescindible en todo el proyecto de la Sinfónica de Galicia desde el primer momento. ¿Que no hay dinero? En este proyecto, la Joven Orquesta es tan importante como tener un concertino o un primer oboe, es la cantera y lo ha demostrado, y a mí eso me preocupa muchísimo. Me llegan noticias de que la financiación está tambaleándose, y le digo al Consorcio para Promoción de la Música (ente que gestiona la OSG y del que forman parte el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta y la Diputación de A Coruña), como dice la Cantata Terra, Consorcio: En pie, hay que levantarse y tomar en consideración este asunto. Las goteras del Palacio no son más que un síntoma, sería lamentable que un proyecto como este, que es un referente clarísimo, rotundo para La Coruña y para Galicia terminase como el Deportivo. Sería lamentable, y si no se cuida, se acaba.

Víctor Pablo Pérez, el pasado 24 de noviembre, en el Palacio de la Ópera / Javier Alborés

Me dice: “No tengo nada más que decir”, e intenta contenerse, pero su orquesta puede con él y continúa: "No le echo la culpa a nadie, pero el Ayuntamiento de A Coruña, que es el creador de la orquesta, tiene que liderar con la vigilancia de ese presupuesto para el futuro". "En ese Consorcio están la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña, que no se pueden quedar al margen de todo esto -afirma-, ya pasamos hace muchos años la etapa de Lendoiro en la Diputación, que suprimió la subvención y tuvo que ser Paco Vázquez el que buscara una decena de empresas que cubriese ese hueco dejado por Lendoiro, en una decisión para mí equivocada. No sé quien lo tiene que liderar, antiguamente era el alcalde de La Coruña, que delegaba en José Luis Méndez Romeu, y eran las dos personas comprometidas y decididas para hacer que esto funcionara. Luego vino Losada y a partir de ese momento ya no sé quién lidera".

"Hace falta un líder si se quiere mantener a esta orquesta como un referente cultural de esta ciudad"

"Hace falta un líder si se quiere mantener a esta orquesta como un referente cultural de esta ciudad, y ojo, un ciudad sin referentes culturales se empieza a marchitar y empieza a ser una ciudad pobre -añade-; sería lamentable que siguiésemos el camino del Dépor, porque el Dépor fue un referente con todo lo que ello conlleva, sin embargo ves el Celta de Vigo, con sus más y sus menos, como referente y la ciudad creciendo. Imagínate que se cae la Torre de Hércules, se cae el emblema de la ciudad, la imagen. Si se cayera por falta de recursos la Sinfónica de Galicia sería muy triste".

¿Cree que ello es solamente por un tema económico?

La fórmula tienen que trabajarla entre el gerente y el director artístico de la OSG, eso no lo va a hacer ni el Ayuntamiento ni la Xunta, es la dirección artística la que debe decidir qué hacer en estos momentos con los recursos que tiene y en qué hay que gastar el dinero. Y, volvemos al tema de antes, se cancelan los proyectos de la joven orquesta con la excusa del dinero y eso es un error. Además, este proyecto es barato, cuesta poco. ¿Por qué? Porque es un proyecto de aquí, con profesores de aquí, no hay que pagar desplazamientos, hoteles como por ejemplo en otros proyectos, y aún por encima se involucran con su cantera. Otro ejemplo es que para seguir los textos de la Cantata Terra hacían falta los sobretítulos y te ponen la excusa del dinero, cuando lo importante es cuidar al público y que estos entiendan una obra nueva y puedan leerla. Aquí, en su momento, se hizo la tetralogía y la gente se enteró de todo porque tenían sobretítulos. A mí que no me digan “es que no hay dinero”. Pues habrá que conseguirlo para seguir con los conciertos de abono, hay que volver a hacer conciertos de escolares, que hoy en día todas las orquestas de España están haciendo ese tipo de conciertos. Pero lo que no puedes es tener un proyecto orquestal sin la cantera. Una cantera que ha dado resultados, que se visualizan... Nadie puede decir que no hay dinero, tiene que haberlo y por ello hago un llamamiento al Consorcio, liderado por el Ayuntamiento, para analizar cómo están las cosas.



Tenemos un nuevo director, con ilusión, que viene con ganas, con proyección internacional, tracemos un plan decidido y urgente. Y esa es mi visión, y lo digo con este apasionamiento porque la OSG para mí es pasión, tengo mucho que ver con este proyecto y me fastidia verlo marchitar. Y lo peor es que cuando esto sucede pasan decenas de años para volver a recuperarlo, solo hay que pensar en dónde está el Dépor y lo que le está costando volver al sitio que merece y que merece esta ciudad, y esto no debe de pasar con la Sinfónica de Galicia. Ahora estamos en un momento que empiezan las jubilaciones y hay que tener un proyecto atractivo para atraer a los mejores. Hay que conseguir ese apoyo económico para ilusionarlos con grandes programas, grandes solistas... Los grandes solistas son fundamentales, traer coros para hacer proyectos sinfónico-corales... ¿A quién le toca hacerlo e impulsarlo?



Pues, ya en opinión del firmante de la entrevista, ahí queda para el responsable político que deba asumirlo.