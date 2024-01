El vertido de plástico que afecta a la costa gallega llegó también a As Lapas, en A Coruña

El vertido de pellets (pequeños trozos de resina de plástico, utilizados para el termosellado) llegó a la playa de As Lapas a primera hora de la tarde. La Patrulla Verde de la Policía Local estaba al tanto y dio el aviso a los servicios de limpieza, que lo retiraron. Afortunadamente, no era una gran cantidad, de manera que no tardaron mucho en limpiar el pequeño arenal.



Fuentes municipales critican la inactividad de la Xunta ante este problema, y señalan que debería ser el Gobierno autonómico el que se encargara de la limpieza. Por otro lado, el plástico no ha llegado a otros puntos de la costa coruñesa, que sepan las autoridades, pero en cualquier momento podrían hacer acto de presencia.



Fuentes de Salvamento Marítimo señalan que este producto ha estado flotando en el mar desde que un contenedor entero cayera de un buque que navegaba frente a Portugal. La corriente del golfo la ha repartido por todo el litoral gallego.



Aunque esto ha generado bastante alarma entre el público, que no puede por menos que evocar el caso del ‘Prestige’, fuentes de Salvamento Marítimo descartan cualquier similitud. Aunque el plástico en sí tarda mucho en degradarse, y puede confundirse con huevas de pez, de manera que se lo podrían tragar otros peces o pájaros, no es venenoso.



Hay que recordar que el incidente tuvo lugar hace 24 días, y que en este tiempo los sacos en los que viajaban los pellets han estado flotando por el océano, de manera que han llegado incluso hasta Asturias. Fue el Gobierno central el que identificó el barco que perdió la carga, monitorizando en alta mar la situación y asegurando la asunción de responsabilidades.