Vega | “Esta es una profesión solitaria y antepongo mi vida y mi familia”

La cordobesa Mercedes Mígel, Vega, vuelve a casa para cerrar la gira que la ha llevado, de la mano de SON Estrella Galicia, por Madrid, Granada, Valladolid, Barcelona y Valencia. El café Torgal de Ourense y el Garufa Club coruñés la recibirán los días 21 y 22, respectivamente.



Hace unos meses su migraña hemipléjica crónica le mandó parar y alejarse de los escenarios en medio de su presentación de ‘Mirlo blanco’ (2022). “El parón, como era necesario, hace que al volver lo haya cogido con más ganas. Ha sido un retorno muy saludable y enriquecedor”, explica Vega, quien en esta gira toca en salas y recintos que permiten más cercanía.



Ese “cuerpo a cuerpo”, apunta, hace que cada concierto sea único y la del Garufa apunta a gran noche. “Venir a casa, a A Coruña, a cerrar la gira en un ambiente cercano donde habrá entre el público familia y amigos, es garantía de que lo voy a disfrutar”.



Que la gente conozca su dolencia no le ha supuesto nada nuevo, si acaso una liberación “porque ahora ya no tengo que intentar que no se note”. Y habla de las redes sociales: “Allí se muestra un mundo que no es el real, si mostramos solo lo bonito y no enseñamos lo difíciles que son los procesos y que eres de carne y hueso, el público se malacostumbra y es peligroso especialmente para las nuevas generaciones”, comenta la artista.

Luces y sombras

En ‘Mirlo blanco’ escribe de luces y sombras personales y en su canción ‘Bipolar’ habla de reencontrarse con quien fue, algo que logra cuando antepone lo que necesita a lo que exige su carrera. “Antepongo mi vida, mi familia, los amigos, la salud... esta es una profesión sacrificada, se pasa mucho tiempo fuera de casa y te sientes sola, a pesar de estar tocando frente a un público multitudinario que te da su cariño”, señala, y sentencia: “Pienso en dejarlo todos los días”.



Sus veinte años de trayectoria y sus diez álbums le han servido para “testear modas” y ver caer y levantarse a muchos, incluida ella. Su sello propio, La Madriguera Records (2013), le permite sacar sus trabajos sin las prisas que exige la industria y se siente “sorprendida” cuando en cada concierto pregunta para cuántos es su primera vez y sigue habiendo manos levantadas, aunque goce “de un público súperfiel que es la base de todo”.



Ser mujer no le ha allanado el terreno y seguirá “molestando lo que haga falta”: “Tengo una hija y quiero lo mejor para ella y todas las mujeres que vienen”. Quien fuera ‘India’ y ‘Reina Pez’, ahora volará en el Garufa el jueves 22 (21.00 horas).