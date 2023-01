Los vecinos piden más presencia policial en el parque de Oza

En los últimos días, los incidentes ocurridos en torno a un piso okupado en la avenida de Oza, en el que presuntamente se trafica con drogas, han puesto de manifiesto este problema en la zona una vez más. Sin embargo, ese no es el único foco en el que se registran percances de manera más o menos habitual. Así, los vecinos insisten en pedir más seguridad en otros lugares del barrio, como el parque de Oza o la plaza de A Cubela, donde la presencia de toxicómanos es habitual.



“Son zonas en las que el número de personas con problema de adicción a las drogas no para de crecer, y eso que hace también aumente el número de delitos. Hay que tener en cuenta que ellos necesitan dinero para conseguir sus dosis, y por eso, en ocasiones, acaban recurriendo a los pequeños hurtos o atracos. Eso, como es lógico, preocupa mucho a los vecinos”, explica Paulo Sexto, presidente de la asociación vecinal de Oza.



En ese sentido, Sexto admite que la vigilancia ha aumentado en los últimos tiempos, pero sigue siendo insuficiente dada la situación actual. “Por desgracia, cada vez hay más delincuencia en todo ese entorno”, reconoce. “Todo esto provoca que muchas personas evitan pasar por esos lugares para evitar sufrir algún percance o pasar un mal rato. Sobre todo por las noches, hay mucha gente que prefiere dar un rodeo para evitar pasar por el parque de Oza, porque la sensación de inseguridad es muy alta”, lamenta.

Prevención

Por todo lo expuesto anteriormente, Paulo Sexto considera que, además de aumentar la presencia policial, es necesario que exista un plan de prevención del consumo de drogas entre los jóvenes. Sexto considera que la delincuencia no es más que “la consecuencia del consumo”, por lo que afirma que es clave ir “a la raíz” del problema. “Es algo necesario, porque cada vez hay más personas afectadas”, reitera.



De hecho, el representante vecinal considera que existe el peligro de que se viva una situación similar a lo que ocurrió en los años ochenta, con una generación de jóvenes muy marcada por el consumo de heroína. “Mucha gente de mi edad murió por culpa de la droga. Por el momento, creo que la situación todavía no es tan grave como entonces, pero como no le pongamos remedio ahora, me temo que acabaremos padeciendo algo así”, advierte.