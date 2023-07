Los vecinos del Orzán piden la anulación del horario ampliado para ocio nocturno y hostelería y la reducción en otras dos horas

Los vecinos del Orzán, a través de la asociación que los representa, han tardado poco más de 24 horas en hacer público su malestar respecto a la ampliación de horario de la hostelería y el ocio nocturno, no solamente de cara a las Fiestas de María Pita, sino también para que ambos sectores no se ven impedidos de ejercer su labor durante la celebración del Morriña Fest. En un comunicado hecho a última hora de este jueves, la asociación tradicionalmente más crítica con la actividad de pubs y discotecas habla de “ninguneo” y “abuso”, así como reivindica no la vuela al horario de licencia, sino la reducción del mismo en dos horas. “Esto denota lo que realmente le importan los vecinos/as de este barrio tan próximo al Ayuntamiento y tan alejado al mismo tiempo por la desidia y el trato desleal les aplica una y otra vez, en todas aquellas cuestiones referentes al ruido y a no permitirles el descanso al que tienen derecho”, plantea en su inicio la comunicación.

En un análisis de una norma que se aplica por sexta vez y durante 35 días, y que según los empresarios ha significado en muchas ocasiones la salvación económica para el sector, hace incidencia en el concepto de abuso que ven los residentes en la aplicación. “La inteprretación abusiva de la norma que hace este Gobierno municipal no es la misma que hacemos los vecinos”, recuerda. “Queremos dejar constancia de la interpretación de la misma, que no sólo va en una dirección de beneficiar al mismo sector, sino que debe vigilar que no haya desviaciones abusivas y se busque un término medio que intente beneficiar a todas las partes implicadas”, apelan en su razonamiento los vecinos. “Es evidente que este Gobierno municipal sólo ve como interlocutores a los responsables de asociaciones privadas, sin interesarle ni tan siquiera un poco el sentir de los beligerantes y pesados vecinos del Orzán”, añade.

Contraponen los denunciantes de la solicitud sin respuesta del pasado mes de junio, cuando pidieron reducir el horario de licencias de todo el sector, con la rapidez con la que se ha vuelto a la ampliación. “Solicitamos que se nos indique en qué fecha y dónde se ha publicado dicho acuerdo del órgano competente, ya que lo contrario sería contravenir la citada orden y actuales ordenanzas”, advierte tras hacer un repaso por diversos decretos y artículos constiucionales.

Finalmente, y en su apelación final a María Pita, los vecinos proponen una cuatro medidas con carácter urgente: la aplicación del artículo 10 de la Orden de la Xunta en las zonas delimitadas como ZAS y ZEP, para reducir el horario de apertura de los locales en dos horas; la no aplicación de la ampliación, la ampliación de las zonas ZAS y ZEP y el traslado del acuerdo del órgano competente para saber cuántos y qué días al año se va a proceder a la ampliación de horario.





La protesta se da en un contexto en el que la Policía Local habla de mínimos históricos en el número de incidencias en el ocio nocturno y a la efectividad de la instalación de las cámaras de vigilancia.