Los vecinos del Orzán creen que “no procede” la ampliación de horarios en la hostelería

La ampliación de cierre para los locales de hostelería, según la cual estos podrán alargar dos horas su actividad durante los quince primeros días de las fiestas de María Pita, no fue del todo bien recibida por la asociación vecinal del Orzán, toda vez que bares y cafeterías se unirán a los pubs en el umbral de recogida al filo de las cuatro de la mañana.



En un comunicado hecho público en la jornada de ayer a través de las redes sociales, la ejecutiva de la Asociación de Vecinos Orzán-Pescadería aseguraba haberse puesto en contacto con la Concejalía de Urbanismo para recibir de primera mano explicaciones al respecto. Las mismas no convencieron del todo a la directiva del ente presidido por José Luis Méndez, en este caso ausente por motivos personales. “La ejecutiva de la Asociación llamó dos veces a Urbanismo y se nos dieron afirmaciones confusas y erróneas, en ningún caso han sabido indicarnos de cuándo es el acuerdo del órgano competente (junta de gobierno), ni dónde se ha publicado. Es más, nos dice que no les consta”, afirma el escrito hecho público. “Ante este supuesto error de procedimiento, nos parece que la ampliación de horario no procede”, añade.



Los motivos que llevan a la ampliación de horario, además de la celebración de espectáculos hasta altas horas por toda la ciudad, son las horas de sol y el hecho de que muchos coruñeses y turistas apuran tanto el horario de la comida como de la cena para acudir a los establecimientos. Por ello, y en espera de que las primeras celebraciones sin restricciones rebasen todas las expectativas, desde el Ayuntamiento se ha tomado por primera vez en la historia la instauración de un periodo de gracia más amplio en lo que a horarios se refiere.



Un frente distinto

Resulta la hostelería un objetivo menos habitual para la Asociación de Vecinos del Orzán-Pescadería, toda vez que las quejas y demandas al Ayuntamiento acostumbran a pasar por la actividad del ocio nocturno. Concretamente, el que se instala en su barrio y del que lleva tiempo reclamando otra ubicación.



El motivo que suelen esgrimir los vecinos es el derecho al descanso, que rivaliza con la que en una entrevista reciente en este diario el presidente calificó de “selva de incivismo”.