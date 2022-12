Los vecinos de Mesoiro Viejo y Vío se sienten “abandonados” por parte del Ayuntamiento de A Coruña. A través de un escrito elaborado por la asociación Xunqueiras, exponen sus principales reclamaciones. Una de las que más destacan es la que se refiere al hecho de que en toda la zona no existe ni un solo parque que se encuentre en buenas condiciones para que puedan jugar los niños. “El único que hay es muy pequeño y, además, no cumple con las condiciones de seguridad. No hay más que darse un paseo por allí para comprobar que no es apto. Hasta le sorprendió a la alcaldesa cuando vino a visitar el barrio cuando fue elegida”, explica Sonia Ares, secretaria de la asociación vecinal.



“En principio, en 2019 se habían presupuestado 125.000 euros para ampliar el parque y mejorarlo. Pero al final no se hizo nada. El Ayuntamiento conoce perfectamente todas nuestras demandas. Se las hemos trasmitido en numerosas ocasiones, y no obtenemos ningún tipo de respuesta”, añade Ares, que considera que el único parque con el que cuentan en la actualidad se encuentra en un estado “que da pena verlo”.



Además, se hacen eco de otras reivindicaciones, pues también reclaman que se mejore al asfaltado de las calles, ya que sostienen que su estado tampoco es bueno. Según el escrito que han elaborado, en muchos tramos “solo son piedras”, lo que provoca que en numerosas ocasiones se dañen los neumáticos de los vehículos al circular por alguna de las zonas del barrio. “Nos prometieron que se limpiaría regularmente la zona desde la concejalía de Medio Ambiente, pero eso no ha sucedido”, aseguran.



“Para el Ayuntamiento, el pueblo de Mesoiro Viejo y Vío no somos nadie. Somos como una nube que se llevó viento”, aseguran en el escrito, en el que los vecinos también lamentan que esa zona “solo es conocida por las carreras ilegales”. De hecho, ponen un ejemplo que sirve para ilustrar su situación de manera muy gráfica. “Si pides un taxi, muchas veces ni siquiera los taxistas saben donde está el pueblo de Vío. Es algo que consideramos vergonzoso”, explican al respecto desde la asociación vecinal Xunqueiras.