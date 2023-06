Los vecinos de Os Mallos ya disfrutan de la reforma integral de Ramón Cabanillas

La reforma integral de Ramón Cabanillas, en el barrio de Os Mallos, es ya una realidad. El Ayuntamiento concluyó este martes los trabajos de humanización en la vía, que sigue la línea de las treinta actuaciones ejecutadas en este mandato por el gobierno de Inés Rey para ganar espacio para los peatones, con una configuración de plataforma única, espacios para mobiliario urbano y prioridad peatonal. “A peonalización de Ramón Cabanillas, á que se suman as obras xa executadas de reurbanización e humanización en Mariscal Pardo de Cela e en Oidor Gregorio Tovar, supoñen o maior investimento levado a cabo nos Mallos en melloras da trama urbana en máis de 20 anos, desde a peonalización de Ángel Senra, á que da continuidade”, indicó la alcaldesa.

La actuación contempla la integridad de la calle de Ramón Cabanillas, así como las intersecciones con la avenida dos Mallos y Río Traba. Además de la renovación del pavimento y la reconfiguración de la vía, también se renovó la red de saneamiento e iluminación pública, sustituyendo las luminarias en fachadas por columnas con lámparas LED. En cuanto al mobiliario urbano, se instalaron 62 bancos de hormigón con asientos de madera de diferentes tipos y tamaños. También se instalaron papeleras y colectores semisoterrados, se plantaron un total de 22 nuevos árboles a lo largo de la calle y se ejecutó la semaforización del paso de peatones de la avenida dos Mallos a través de balizas con el objetivo de dar mayor seguridad a los viandantes.

La actuación fue ejecutada por la empresa Vázquez y Reino y contó con un presupuesto total de más de 700.000 euros procedentes de los once millones captados en la primera convocatoria de los fondos Next Generation. En los próximos meses comenzarán los trabajos para la reforma de la Sagrada Familia, que contará también con financiación europea, lo que culminará el proyecto de 3,5 kilómetros de ronda peatonal, que unirá San Diego con el Agra do Orzán.

La avenida dos Mallos amaneció el pasado martes con un corte al tráfico rodado con motivo de las obras relativas a la remodelación de Ramón Cabanillas. Las obras, que duraron una semana, sorprendieron a los vecinos con un nuevo elemento: un paso de peatones monumental para darle continuidad a la ronda peatonal. Con motivo de estos trabajos la línea 11 tuvo que cambiar su itinerario, eliminando la parada de la avenida dos Mallos para trasladarse a la avenida de Arteixo. Fue el pasado 5 de abril cuando se llevó a cabo la reapertura del tramo que conecta la calle de San Vicente con la avenida de Os Mallos, una actuación que contentó a los vecinos y comerciantes de la zona mejorada.