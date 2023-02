Los vecinos de Feáns en A Coruña ven cómo se apaga un barrio referente en la organización de fiestas

Si con algo se relacionaba Feáns hasta la llegada de la pandemia era con la celebración de fiestas que no solamente llenaban el estómago, sino también el orgullo y el sentimiento de unos vecinos que poco a poco miran con nostalgia a tiempos pasados. El carnaval, tradicionalmente uno de los grandes reclamos y motivaciones para la zona, pasará de refilón esta vez, más allá de las actividades que el Ayuntamiento organizará en el centro cívico el sábado y el lunes.



José Ramón Cernadas, presidente de la asociación vecinal, habla con pesimismo del presente y nostalgia del pasado. “Feáns se apagó con la pandemia y es el caso de los carnavales, no hay un relevo”, lamenta. “Llevábamos doce años seguidos con las carrozas, siendo un referente, pero unos ya no están y otros no quieren”, añade. Además, Cernadas, tira de palmarés para justificarlo. “Da mucha pena ver cómo ha quedado todo, no podemos dividirnos así. Cuando la gente se dé cuenta de lo bien que lo pasábamos antes... ganamos concursos de carrozas en Feáns, Arteixo y Cambre y siempre éramos los favoritos”, apunta el presidente de la agrupación vecinal, que cree que el carnaval correrá la misma suerte que la tortilla y los chicharrones.