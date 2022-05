Los vecinos de Elviña denuncian el “continuo” mal estado de zonas verdes

El mantenimiento de las zonas verdes es una cuestión pendiente para los vecinos de Elviña, que denuncian, una vez más, el mal estado del barrio. El presidente de la Asociación de Vecinos Elviña 2 Fases, Leandro García, asegura que hay una “falta total” de cuidado, ya que “se corta la hierba de vez en cuando, pero no de forma continuada. Esto mismo ocurre con los setos y la maleza está por todas partes, incluidas las aceras”.



Esto no es algo nuevo. La entidad vecinal lleva meses pidiendo que Elviña sea considerado un barrio importante, de entrada a la ciudad, y que esta posición vaya acompañada de una mejora estética. “Ya no solo la falta de poda da pena, también la limpieza. En Pajaritas, por ejemplo, se ha dejado que domine la hiedra y no se poda ni se corta”, explica García, que también se desplaza a zonas colindantes como Lonzas, donde “es de vergüenza su estado, parece una selva”.



El presidente de la asociación de vecinos del barrio considera que “el Ayuntamiento tendría que tener más interés en hacer de esta una zona emblemática y saludable”. Compara, además, el cambio que se produce al atravesar el túnel de Salgado Torres: “En la zona de Cua tro Caminos todo está muy cuidado y bonito, pero es meterse en el túnel y salir a Elviña, y la diferencia da pena”.









Seguridad





Leandro García reconoce que las calles están más tranquilas en los últimos meses, pero ve necesario aumentar la Seguridad, ya que, según el criterio de los residentes de la zona, “la policía no existe”. “Hay un descuido total y nos gustaría que nos tratasen con más mimo”, añade.



En cuanto a temas de Urbanismo, los vecinos solicitan que en el entorno de Pajaritas, a la altura del parque infantil, se instalen medidas de protección en el paso de peatones que hagan reducir la velocidad de los vehículos. “Al igual que en Álvaro Cunqueiro y Antonio Machado, pedimos bandas rugosas en el asfalto, porque los niños pequeños, aunque estén vigilados, cruzan de vez en cuando para las cafeterías que hay cerca y los coches no respetan el límite de 30 kilómetros por hora”, comenta.



Por último, García pone el foco en una parcela de la calle de Caballeros. “A la altura de la iglesia, aunque no sea propiedad del Ayuntamiento, habría que insistir en que podasen la maleza”.