Los vecinos de Eirís temen por la celebración de la Fiesta de la Fresa de A Coruña

Apenas un mes después del comienzo de las obras que convertirán el campo de Eirís en una superficie con medidas FIFA a los vecinos se les ha encendido la voz de alarma. Y es que en el horizonte de la zona están las celebraciones más tradicionales: las de la Fiesta de las Fresas. La asociación vecinal de la zona había propuesto al Ayuntamiento el 22 de agosto como fecha idónea, pero ahora mismo todo parece indicar que sería inviable, debido al proceso de reforma de la instalación.



La primera que muestra su preocupación es la propia presidenta de la agrupación de residentes, Mónica Díaz, a la que no le salen las cuentas ni los plazos. “Realmente, ahora mismo sabemos si podremos celebrar la fiesta, porque estamos a la espera de una reunión en la que se nos informe sobre la obra del campo de fútbol, a que nos concedan una ubicación alternativa o nos digan dónde se hace”, explica. “La cuestión no es entregar la obra, sino los viales para el día de la fiesta”, agrega.



Y es que el barrio no ofrece, a juicio de la asociación de vecinos, demasiadas alternativas para la celebración de la Fiesta de la Fresa. La fórmula habitual no solamente se refiere a la degustación del producto que da nombre a la jornada, sino que también se incluyen actividades para los más pequeños, un partido de fútbol o conciertos a modo de verbena, que son precisamente los que más infraestructura requieren. “No sabemos si, por ejemplo, en el parque de Eirís no cabría una orquesta, aunque creemos que no”, lamenta la dirigente vecinal.



Respuesta municipal

Fuentes municipales contradicen la versión de los vecinos respecto al compás de espera para encontrar una solución. De hecho, muestra su total disposición a recibirlos y encontrar alternativas para que la Fiesta de la Fresa tenga lugar. “Llevamos tiempo esperando a que nos digan qué día y a qué hora pueden venir, ya que se les dijo que sí a la solicitud de reunión”, afirman. “No nos han concretado cuándo y a qué hora quieren venir y, en cuanto lo hagan, hablaremos con ellos”, añaden. Y es que precisamente la actuación sobre el campo de fútbol era otro de los frentes que hacía tiempo que se reivindicaba en el barrio.



Por otra parte, los vecinos de Eirís también se muestran especialmente preocupados por el proyecto de vial hasta el Nuevo Chuac. “Ahora mismo, estamos muy cabreados, porque deja el parque sin vistas y nos van a cortar el parque con un vial provisional para el tiempo que duren las obras”, dice Mónica Díaz, que estima incremento de coches en 5.000 al día.