Los vecinos de un edificio de A Palloza, en A Coruña, denuncian una infestación de chinches

Una comunidad de la plaza de A Palloza se encuentra bajo un particular asedio: una plaga de chinches lleva atormentándoles desde febrero. Los parásito esperan a la caída de la noche para rondar por sus casas y picarles. A pesar de que han fumigado varias de las viviendas, el problema no se ha solucionado y piden que la Xunta tome cartas en el asunto para acabar con estas molestias. “Es un problema de salud”; señala uno de los afectados.



Óscar Sánchez fue el primero al que le atacaron estos parásitos, y también el que antes tomó cartas en el asunto. “Al principio, no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Nos levantábamos con ampollas”, explica el afectado. Pensaron que podía tratarse de una araña y buscaron por la casa.

Pero el problema persistía y seguían las picaduras, con ampollas y reacción alérgica. “Me informé y supe que eran chinches”, comenta. Por su cuenta, contrataron una fumigación y pareció que había funcionado: casi quince días transcurrieron sin novedad pero, entonces, los molestos parásitos reaparecieron.



Su primer impulso fue llamar de nuevo a la empresa de control de plagas. “Pero entonces descubrimos colgando fuera, en la ventana de al lado, una manta llena de chinches”, narra Sánchez. A raíz de eso, empezó a informar a sus vecinos, a la presidenta de la comunidad, a la Xunta, al Ayuntamiento, y a la Patrulla Verde de la Guardia Civil. “Uno se tira la pelota a otro, pero es un problema de salud pública muy grave”, denuncia Sánchez.



En siete viviendas

Se han fumigado en total siete viviendas, incluida la que Sánchez señala como el epicentro de la infestación. Por su parte, Alejando Puig, residente en dicho piso, asegura que, aunque la plaga de chinches es un problema, la fuente no está en su casa, si no en el patio interior. Los parásitos se colarían desde allí. El problema es que su casa se encuentra a varios pisos del suelo y que las viviendas de ambos lados, están infestadas.



“Se tienen que tomar medidas. tengo un informe de la empresa de control de plagas. Mi casa se ha fumigado dos veces. Han sido siete viviendas en total. La empresa de control de plagas me dice que este problema de chinches es el más grave que han visto hasta ahora en A Coruña”, avisa el vecino, que asegura que es necesario “desmantelar” la vivienda afectada.



El vecino está convencido de cuál es el origen de la plaga. "Sabemos que es esta casa porque la empresa nos lo ha certificado", explica. En el suelo, mientras habla, pueden verse polvos que recubren las puertas. "No es un biocida, pero reboza a la chinche de manera que se asfixia", explica el vecino. Pero se trata de una medida paliativa a falta de una exterminación a fondo y nadie sabe cuándo podrá llevarse a cabo. El vecino asegura que los residentes del piso de al lado no pueden trasladarse porque viven en precario mientras que Puig asegura que, simplemente, no cree que la plaga provenga de su casa. Los días pasan y a plaga reaparece de tanto en tanto, los vecinos sacuden la ropa y levantan los colchones, en un esfuerzo para evita picaduras.