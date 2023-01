Los vecinos denuncian deficiencias en la zona de ExpoCoruña y Coliseum

Desde hace semanas, los vecinos de Someso vienen denunciando la situación en la que se encuentra la zona aledaña a ExpoCoruña y el Coliseum, pues consideran que existen un gran número de deficiencias que deben ser subsanadas. Eso mejoraría su calidad de vida y además beneficiaría a la imagen de la zona, que actualmente “no es digna ni acorde” a una ciudad como A Coruña.



Así lo sostiene Vanesa Rey, portavoz de los vecinos, que espera que pueda haber una solución “lo antes posible”. Los problemas que denuncian son diversos. Así, aseguran que casi la mitad de las farolas del barrio (19 de un total de 44) se encuentran rotas y no pueden cumplir su función, lo que hace que no haya iluminación cuando anochece. También se quejan de que el suelo está deteriorado en muchos puntos, de que casi no hay papeleras (solo dos) y que el párking para los vehículos carece de accesos peatonales. Se trata de problemas que dificultan el día a día de las personas que viven en esta zona.



“Somos como una puerta de entrada a la ciudad. Hay mucha gente que viene de fuera, a un concierto o a algún evento en concreto, y solo ve ese punto. Y podemos incluir a la gente que viene a vacunarse contra el covid. Solo ven esta parte de A Coruña, y se llevan una imagen muy mala”, explica Rey. “Además, las cosas que pedimos son elementales. Se podría arreglar sin una gran inversión y la ciudad saldría ganando, porque daría una imagen mucho mejor y los vecinos tendríamos más necesidades cubiertas”, añade sobre este asunto.

Entrada a la ciudad

Pero, al margen de la imagen, es especialmente preocupante para los vecinos el hecho de que sea una zona que por las noches carece de iluminación en muchos puntos. “Se está generando que haya zonas oscuras que dan pie a que se desarrollen ciertas actividades en ellas que no son las adecuadas”, confirma. “A la gente del barrio le supone un problema pasar por allí a ciertas horas. Y tampoco tenemos alternativas de movilidad. Es decir, hay zonas por las que de noche no podemos ir caminando, y no tenemos otras opciones”, afirma Rey, que confirma que todo ello les obliga a tener que depender del vehículo privado más de lo deseable.



De hecho, Rey deja constancia de que el barrio tiene numerosas demandas ya realizadas y promesas que no se están cumpliendo en plazo. “Tienen previsto comenzar ahora alguna obra que formaba parte de los presupuestos participativos de 2016. Y estamos en 2023. Somos una zona de la ciudad olvidada, pero los ciudadanos que vivimos aquí tenemos los mismos derechos que el resto y necesitamos soluciones cuanto antes”, concluye.