Los últimos románticos se despiden de Pachá Coruña

Lleva repitiéndolo Sabina durante décadas: “Al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver”. Dicen los que no han resistido la tentación que se pierde la magia, y que la expectativa casi siempre supera la realidad. Sin embargo, en este caso los protagonistas que quisieron despedirse de Pachá conocen muy bien en qué estado está la discoteca que cambió la historia de la marcha, y que entre 1987 y 1995 se convirtió en la Meca del ocio coruñés (más tarde sería La Roca). Y todo eso y mucho más quisieron recordarlo por enésimo vez Manuel Tato y Lucía Santos, DJ y responsable del ropero durante años, y desde entonces también buenos amigos.

Para Tato Pachá es algo así como el fútbol de antes para los 'panenkitas': una excepción en el espacio tiempo que nunca volverá y que jamás se podrá imitar. Para la ocasión incluso quiso ponerse una camisa con el logotipo de las famosas cerezas. Unos visitan la tumba de Elvis, él los restos de lo que marcó la juventud de una generación. “Cuando me enteré que se iba a derribar (será en las próximas semanas) me llevé un disgusto muy grande”, confiesa. Seguramente, la historia que cuenta a modo de carta de presentación es capaz de repetirla varias veces en un día, pero no pierde un ápice de la pasión original. “Fui la persona que pinchó el primer disco en Pachá, y lo hice sin auriculares.y trabajar con hasta tres platos a la vez no está al alcance de cualquier”, prosigue. No se olvidó siquiera de una chuleta con nombres propios, agradecimientos y referencias. “Javi y Manri fueron los DJ que luego convirtieron aquello en un espectáculo , pero que por esa pista pasaron nombres como, todos nombres importantes de la ciudad. Además,, así de los hermanosen la puerta fueron muy importantes bajo la dirección de”, sentencia. En el capítulo de anécdotas, el hombre que aún mantiene un grupo de WhatsApp llamado 'Los guapos del barrio', recuerda su reunión con Hombres G en la sala de relaciones públicas, así como la pista de karts o accidentes varios en la piscina y la fiesta de la espuma