La UDC, tocada por una varita: dos de sus docentes son reconocidos a nivel nacional

¿Qué supone para usted estar entre los diez mejores docentes universitarios del país?

Estoy muy contento. Creo que es una oportunidad única. Tú no te presentas al premio, eres nominado. Que alguien pensara en mí es algo muy bonito. Me encanta la docencia. Mi madre fue coordinadora pedagógica, una hermana es profesora y otra coordinadora, somos una familia de docentes. ¿Cómo se enteró de su nominación como finalista?

Me llegó en verano un correo electrónico diciendo que estaba nominado. No podía decirlo hasta que fuera público, por así decirlo. Usted es de Brasil. ¿Por qué el cambio a una ciudad como A Coruña, qué le enamoró de ella?

A Coruña es una ciudad muy bonita, una ciudad con muy buena calidad de vida. Además, tiene unos atractivos muy buenos a nivel turismo: museos, patrimonios de la humanidad, playas…

Yo aprobé la plaza primero en Santiago y luego en A Coruña, pude elegir las dos y me decidí por A Coruña porque creo que académicamente me tira más. En el ámbito del turismo, ¿investigación o docencia?

Si me tengo que quedar con uno, prefiero la docencia, pero soy muy feliz investigando. Tengo la suerte de poder dar clase en el grado, en el máster y en el doctorado. Volviendo al certamen del próximo marzo, ¿cree que tiene opciones reales de conseguir quedar primero?

Opciones no sé porque la persona ganadora tiene que tener un trabajo muy bien hecho. Son ocho baremos distintos y no es nada fácil. Una vez que me veo entre los diez mejores, estoy animado. Para mí quedar décimo ya es un premio. El año pasado fue cosa de dos puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Todo puede pasar. Como migrante, venir de otro país y dedicarme a lo que me gusta me hace darme cuenta de la suerte que tengo.