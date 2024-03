La UDC cuenta con dos nuevos profesores titulares, en Computación y en Biología

El rectorado de la Universidad de A Coruña acogió ayer el acto de toma de posesión de dos nuevos profesores titulares de la Universidad. Diego Seco Naveiras, del área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información, y Manuel Pimentel Pereira, miembro del área de Botánica del Departamento de Biología, firmaron sus nuevas plazas. El rector, Ricardo Cao, participó en este acto junto a la secretaria General de la UDC, Marta García Pérez, y la vicerrectora del Profesorado, Teresa López Fernández.



“Tiven moita sorte e estou moi contento de formar parte do persoal docente e investigador a UDC”, comenta Diego Seco, quien, al finalizar su formación en 2009, realizó tres años de investigación entre Canada y Chile. El profesor añade que “tiña claro que quería poder desenvolver e rematar a miña carreira profesional aquí”. Actualmente desarrolla su trabajo en un grupo laboratorio de Bases de Datos.



Por su parte, Pimentón centra sus clases en la Criptogama, centrado en el estudio de vegetales plantas con semilla: “Este é o campo no que me desenvolvo basicamente e no que centro tamén a miña investigación actual”, pasando do estudo da evolución de plantas gramíneas, na que viña traballando ata o de agora, á de diversidade e conservación de musgos e hepáticas e briófitos en xeral”.



Más allá de su especialización, Pimentón evidencia su alegría tras realizar esta firma al asegurar que está “moi feliz de estar na UDC”. El académico explica su satisfacción diciendo que “ademais de estar na miña cidade, a Facultade de Ciencias é unha grande facultade e estou moi contento co centro e cos meus compañeiros de traballo”.