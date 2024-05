Twitter hizo su magia en A Coruña: los alumnos de las Esclavas encontraron a la perrita Lúa

Fue cuestión de unas horas el disgusto y la angustia provocada por la desaparición de la perrita Lúa, a la que el neerlandés Jorn Lucas y su familia habían perdido en el entorno de avenida de Finisterre. El periodista afincado en A Coruña había pedido a X, antiguo Twitter, que hiciera “su magia”. Y vaya si sus deseos se cumplieron: los alumnos de Cuarto de Primaria de las Esclavas rescataron al can, con el que juguetearon hasta la llegada de sus dueños y con el que se hicieron una foto para el recuerdo. "Mi mujer y mi hijo llamaron a la Policía Local y me dieronque habían visto un perro por Paseo Maritimo", recuerda. "Después de unas hora mi mujer recibió una llamada según la cualunos chavales de colegio de Las Esclavas vieron un perro atrapado en las rocas. Y uno de los chavales la sacó con cuidado. En eso momento fuimos con prisa a esa zona y vimos un montón de gente. Afortundamente, la perra no tiene ningun daño", añade.

Los dueños de Lúa quisieron agradecer a todos los implicados la rápida reacción y movilización a través de las redes sociales. La perrita había perdido el rastro de sus dueños y se mostraba visiblemente contrariada, al igual que la familia responsable, que acudió a la llamada de los responsables del centro escolar. El hecho de que el martes sea jornada de clase por la tarde favoreció el afortunado encuentro.