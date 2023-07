Turista en A Coruña | Le Differenze

"Paese che vai, usanza che trovi" è un ottimo inizio per raccontarvi di alcune diversità che abbiamo riscontrato stando un mese intero, in completa autonomia, qui a A Coruña. Abbiamo notato molte differenze tra l'Italia e la Spagna; in questo articolo, infatti, vi andremo a spiegare alcune di queste: le piú rilevanti e quelle che piú ci hanno colpito...

La carta dell'autobus

I mezzi di trasporto

Degni di nota sono i mezzi di trasporto della città, in particolare l’autobus che, a differenza di altri paesi come l’Italia, non prevede di doversi recare presso un tabacchino per acquistare il biglietto. È l’autista a controllare; tutte le persone salgono solo e solamente dalla porta anteriore, dove si trova il conducente. Da lì è possibile comprare il ticket al costo di 1,30 euro, o attraverso l’utilizzo della carta abbonamento, a soli 0,30 euro.

Gli autobus rossi viaggiano all’interno del territorio mentre quelli blu raggiungono altre zone della Galicia.

Strade piene di gente durante la notte a La Coruña

Gli orari

Un altro aspetto differente riguarda la fruizione del tempo. Gli orari in cui si svolgono le attività sono ben diversi; ad esempio, se in Italia una serata in discoteca inizia verso le 23.30 e finisce alle tre di notte, qui a La Coruña inizia verso mezzanotte e termina alle sette del mattino. La città quindi è viva anche in piena notte! Inoltre non sono presenti serate solo il fine settimana, ma troverete altri locali notturni aperti anche durante la settimana. Le discoteche sono accessibili solo ai maggiorenni.

La domenica tutti i supermercati e i negozi di abbigliamento sono chiusi, sono aperti solo bar e ristoranti. Quindi preoccupatevi di fare una scorta per la domenica ;)

La spiaggia di Lagoa

Le spiagge

Un aspetto differente riguarda le spiagge che, a differenza dell’Italia, sono sempre accessibili e gratuite.

Addetti alla pulizia stradale

Pulizia stradale

Un’altro aspetto molto importante per una città è quello che riguarda la pulizia stradale. Se passeggi per le strade di La Coruña, sia di giorno che di notte, troverai sempre del personale addetto alla pulizia della città, per mantenerla sempre pulita valorizzando così la sua bellezza.