Tulsa | “Lo veo todo con más lucidez, para eso me sirve la experiencia”

Esta semana, Tulsa recorre Galicia para presentar su nuevo disco, ‘Amadora’, un disco conceptual más oscuro de lo habitual que se presentará primero en Radar Studios de Vigo este jueves, el 19 en el Riquela Club de Santiago y el sábado en la coruñesa Mardi Gras.



“Hace mucho que no voy a A Coruña con banda y voy con un disco que, para mí, es muy especial, que tengo muchas ganas de tocar y, sobre todo, creo que será un concierto más narrativo”, explica Miren Iza. Y es que el concepto de ‘Amadora’ se presta a una narración diferente: “Es, básicamente, un concierto de rock, con la peculiaridad de que cuenta la vida de otra”.



Es la primera vez que trabaja en torno a un único concepto que hilvane el disco. “Ha sido placentero, en cuanto a que había una especie de mandato, aunque fuera un autoencargo, ha sido un motor muy potente y por eso lo he hecho muy rápido todo”, apunta. Se trata de un trabajo complejo, “que habla del suicidio, de las separaciones, de la terapia...”, explica Iza, que recuerda que la idea tras el disco nació “de una necesidad de investigar, o de pensar más allá, en este dolor que yo veía, como psiquiatra, en muchas mujeres”.

“Empecé a ver que había una constante social y cultural en muchas mujeres que se habían dedicado en gran parte a cuidar de otros”, añade, “y parecía que se hubieran dejado el cuerpo y los músculos en esas tareas de cuidado”. “Sentía la necesidad personal de cuestionarme, yo también, qué tipo de señora soy, que ya soy eso, una señora, en comparación a mi madre, mis tías y otras mujeres que han tomado otro tipo de decisiones vitales”, comenta la artista con una sonrisa.



Y a pesar de la oscuridad y de la dureza que pueden trascender a los temas de este disco, “el

feedback está siendo buenísimo”, asegura la artista. En canciones como ‘No quiero hacer historia’, refleja el papel al que ha estado sometida la mujer durante generaciones. Cuestionada sobre si cree que la situación ha cambiado, contesta con una sonrisa: “Al menos podemos hablar de ello, ¿no?”.

“El feminismo nos ha traído mucho, nos ha regalado muchas palabras para poder pensar problemas que a lo mejor sin los significantes no podríamos pensar con tanta claridad”, apunta y asegura que las cuestiones y reflexiones que aborda en el disco viene de sus lecturas pasadas. “Estamos mejor, en la medida en que podemos reflexionarlo, eso, desde luego, genera cierta esperanza”, afirma, aunque recuerda que quedan muchas tareas pendientes.



Este séptimo disco es un nuevo paso en su evolución. Echando la vista atrás, “ahora lo veo todo con más lucidez, para eso me sirve la experiencia”, indica. “No sé si hay cambios, pero me reconozco en los primeros discos, me da un poco de vergüenza, pero la reconozco, hay que atenderla y reconocerla”, asegura.