Tres estudiantes coruñeses en las universidades más prestigiosas del mundo

Desde A Coruña a las universidades más prestigiosas del mundo. Tres estudiantes coruñeses se han hecho con becas que les permitirán seguir formándose en el extranjero. Por un lado, Carlos Corrochano Pérez es uno de los beneficiarios de las ayudas de posgrado de la Fundación la Caixa, mientras que, por otro, Diego Asín de Alcalá y Almudena González Crespo han recibido becas de la Fundación Barrié.

El rey Felipe VI ha presidido la 43.ª edición de la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”. Los 100 estudiantes universitarios becados han sido seleccionados entre 1.045 candidatos por su excelencia y admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo. Entre ellos, un coruñés.

Carlos Corrochano Pérez cursa un doctorado en Teoría Política en la City University of New York (Estados Unidos). Nacido en A Coruña, es graduado en Humanidades y Filosofía por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene dos másteres en Geopolítica y Teoría Política. Politólogo y abogado, desde enero de 2023 imparte clases de Teorías Críticas de las Relaciones Internacionales en la prestigiosa Sciences Po de París. También es asesor en política internacional y europea en la vicepresidencia segunda y en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Economía Social.



En esta edición de las becas de la Fundación ”la Caixa” para cursar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 1.045 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes tienen que superar una primera fase de evaluación por medio del sistema de peer review (evaluación llevada a cabo por expertos con competencias similares) y los candidatos que reciben las mejores cualificaciones son convocados a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.



Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el grado de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten niveles de excelencia sobresalientes. La eficiencia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación ”la Caixa” a la hora de conseguir su admisión en las mejores universidades del mundo.



Las universidades que reciben a más becarios son la University of Cambridge (12), la University of Oxford (9), la London School of Economics and Political Science (6), la Columbia University (6) y la ETH Zürich (5).

Por su parte, la Fundación Barrié ha otorgado diez becas de máster para que jóvenes gallegos puedan acceder a centros académicos de referencia internacional, entre las que hay dos coruñeses.

Diego Asín de Alcalá, nacido en 2002 en A Coruña, estudió Matemáticas y Física en la Universidad de Santiago de Compostela, además de un Máster en Física por la Université Catholique de Louvain Bélgica. Ha recibido el Premio Ángela Ruiz Robles a la excelencia académica en los cursos 2020/21, 2021/22 y 2022/23, una ayuda de Introducción a la Investigación Severo Ochoa 2024 y la Beca de Colaboración del Ministerio de Educación 2024/25 en el Departamento de Matemáticas de la USC. Además, ha realizado estancias de investigación en la Escuela JAE del Instituto de Ciencias Matemáticas (Icmat), en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) y en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE). También ha presentado la charla Aterrando foguetes: un problema de control óptimo en las II Xornadas Explora coa Matemática Aplicada de la USC.

Mientras, Almudena González Crespo, nacida en A Coruña en 2004, estudió Ingeniería Física en la Universidad Carlos III de Madrid, además e ser MSc in Quantum Science & Technology Technical por la University of Munich Alemania. Obtuvo el reconocimiento a los Mejores Expedientes de Galicia en la ABAU y el Premio Extraordinario de Bachillerato en el curso 2020/21. También contó con la beca Junior Year del Ayuntamiento de A Coruña en 2019/20 para estudiar primero de Bachillerato en Montana (Estados Unidos) y otra ayuda de movilidad por méritos académicos para estudiar el tercer curso de Ingeniería Física en la George Mason University (Virginia, Estados Unidos).

El Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié cuenta con una reconocida trayectoria y está entre los más reputados de la comunidad universitaria y científica internacional. Las becas se otorgan a través de un proceso de selección altamente competitivo, basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso personal con la comunidad y el futuro de Galicia. La tasa de éxito del proceso de selección es inferior al 10%.



En relación con el destino, Reino Unido (2) y Alemania (2) se consolidan como países de preferencia, seguidos de Bélgica (1), Francia (1), Suecia (1), Suiza (1), Países Bajos (1) y Estados Unidos (1). Las instituciones académicas donde realizarán los estudios son: University of Edinburgh; Imperial College London; Heidelberg University; Technical University Munich; International Space University; Stockholm University; Swiss Federal Institute of Technology Zürich; Utrecht University; Université Catholique de Louvain; y University of California, Berkeley.



La dotación económica para las becas de posgrado es de un máximo de 50.000 euros anuales y puede aplicarse total o parcialmente a los siguientes conceptos: matrícula del programa; dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaje; y asignación de 1.600 euros mensuales en concepto de manutención. La beca se concede durante un curso académico, si bien es prorrogable para un segundo curso cuando la duración de los estudios así lo requiera.