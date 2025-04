Un investigador de la UDC obtiene una beca de 50.000 euros

El investigador Ramón y Cajal de la Universidad de A Coruña, Guillermo Lorenzo Gómez, acaba de obtener una de las prestigiosas Becas Leonardo otorgadas por la Fundación BBVA. Lo ha logrado en la modalidad de Ingeniería, con su trabajo “Personalized forecasting of the therapeutic response of triple negative breast cancer through MRI-informed biomechanistic simulations and machine learning” (Previsión personalizada de la respuesta terapéutica del cáncer de mama triple negativo a través de simulaciones biomecánicas informadas por resonancia magnética y aprendizaje automático).

La Fundación BBVA creó estas ayudas en el año 2014 para contribuir al apoyo de la ciencia y la cultura de excelencia, así como a su proyección en la sociedad. Las Becas Leonardo 2024 en Física, Química y Matemáticas seleccionaron 20 proyectos innovadores —10 en cada una de las dos modalidades—, llevados a cabo en centros de investigación españoles por personal investigador de entre 30 y 45 años. Lorenzo obtuvo uno de los premios concedidos entre un total de 493 candidaturas presentadas, que consiste en una dotación económica de 50.000 euros.

Guillermo Lorenzo Gómez

Guillermo Lorenzo Gómez es investigador contratado Ramón y Cajal en el Departamento de Matemáticas de la UDC. Actualmente, está vinculado al Grupo de Investigación de Métodos Numéricos en Ingeniería del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), donde desarrolla su trabajo, relacionado con la oncología computacional. Su objetivo es comprender mejor la biología del cáncer a través de modelos computacionales y descubrir nuevas formas de combatir esta enfermedad, optimizando y personalizando la atención clínica para cada paciente.

La concesión de esta beca supone para él un impulso y un apoyo importante a su carrera investigadora y, además, señala que es “una excelente oportunidad para diversificar mis líneas de investigación en oncología computacional y desarrollar estas tecnologías para llegar a más pacientes en el futuro”.

En cuanto al trabajo por el que ha sido galardonado con la beca, el investigador comenta que busca obtener predicciones tumorales personalizadas para mejorar la gestión clínica del cáncer de mama triple negativo, un subtipo difícil de tratar con éxito. Para ello, su proyecto desarrollará nuevos modelos computacionales híbridos que combinen una formulación biomecánica con un nuevo modelo de respuesta a la quimioterapia, junto con técnicas de aprendizaje automático.

El objetivo es obtener predicciones tridimensionales personalizadas de este tipo de cáncer al inicio del tratamiento, con las que se puedan identificar biomarcadores dinámicos de respuesta a la quimioterapia. Estos biomarcadores permitirán a los clínicos conocer de manera temprana el resultado del tratamiento.

Esta información es clave para tomar decisiones terapéuticas personalizadas, como ajustar el plan de tratamiento para reducir toxicidades en pacientes con buena respuesta terapéutica o lograr una mayor reducción del tumor antes de la cirugía, aumentando así las probabilidades de supervivencia a la enfermedad.