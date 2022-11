Transportes aprueba la primera fase para ampliar el puente de A Pasaxe

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó de forma provisional el proyecto de ampliación del puente de A Pasaxe, en concreto la fase uno de la ampliación del viaducto sobre la ría de O Burgo y adaptación de los enlaces adyacentes. Esta actuación se someterá al trámite de información pública, lo que implica la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



El presupuesto de licitación estimado de esta primera fase es de 31,3 millones de euros. Esta infraestructura, fundamental para la movilidad entre el área metropolitana y la ciudad, conecta los municipios de A Coruña y Oleiros y está situada en la carretera AC-12, la vía de acceso a la urbe desde la N-6.



Con cuarenta años de antigüedad y una longitud total de 225 metros, cuenta con tres carriles por sentido de circulación para los casi 90.000 vehículos que circulan diariamente. El objeto del proyecto es la construcción de una nueva estructura paralela a la existente, inmediatamente al norte de la actual, para aumentar la capacidad y mejorar las condiciones de explotación de la carretera.



La ampliación de capacidad del puente y sus nudos adyacentes beneficiará tanto a la propia AC-12 como a la avenida de Alfonso Molina (AC-11), con la que confluye en su estribo A Coruña, las vías con mayores tráficos en los accesos a la ciudad, y a las carreteras autonómicas AC-173 y AC-174, con las que confluye en el estribo Oleiros.

Solymar



Transportes había anunciado a finales de agosto que no licitaría la obra de ampliación de A Pasaxe, al menos, hasta que finalizasen las que se están llevando a cabo en el cruce de Solymar, en el núcleo de Perillo. Así lo aseguró por entonces el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que en agosto mantuvo un encuentro con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para interesarse por el proyecto que lleva esperando desde hace más de quince años. Además, el mes pasado el regidor de Oleiros criticó que los presupuestos elaborados por el Gobierno no contemplasen ninguna iniciativa para la comarca coruñesa que no contara con inversiones en cuentas realizadas en años anteriores, así como ninguna partida para la ampliación del puente de A Pasaxe.



El PP de Oleiros aseguró ayer que el retraso y sobrecoste de la ampliación del puente es culpa de García Seoane. En un comunicado, la formación señala que “él es el único responsable de los atascos que se producen tanto en el puente como en diferentes puntos del Ayuntamiento asegurando que el Plan General de Urbanismo ha fracasado rotundamente en todo lo relativo a la movilidad”. Así, añaden que “habrá que pagar un dineral” para derribar los edificios de Copigal.