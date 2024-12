El reciclaje de plásticos en A Coruña se desploma

La plantilla de la planta municipal de reciclaje de A Coruña denuncia que en lo que va de año no se ha reciclado plástico film (el de las bolsas). El motivo es el fin del convenio con Ecoembes, entidad que agrupa a los principales productores de envases, y que bonifica la recogida de las bolsas. SIn esta bonificación, no es rentable, así que el material se acumula sin más.

Los trabajadores temen que esto afecte también a la paga de productividad que cobran cada marzo y que depende de la cantidad media de envases recogida el año anterior. Por eso el presidente del comité, Hadrián Canosa, ha denunciado esta situación.



También ha criticado la tardanza del Gobierno local en licitar el nuevo pliego de condiciones de la planta de Nostián. No hay que olvidar que el uno de enero se cumplirán cinco años desde que se acabó el contrato. Canosa critica al Ayuntamiento porque se supone que el pliego de condiucinoes tendrían que haber sido enviado a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en noviembre, según el calendario que les dio el Gobierno de Inés rey, y no ha sido así.