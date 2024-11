Los trabajadores del Ayuntamiento de A Coruña se concentran en apoyo a las víctimas de la DANA de Valencia

Trabajadores del Ayuntamiento de A Coruña se concentraron este viernes por la mañana para expresar su solidaridad con las víctimas de la DANA de Valencia. Desde María Pita quisieron trasladar sus condolencias a las familias y amistades de los fallecidos, así como su apoyo a quien perdió sus casas, coches, enseres o ven peligrar su trabajo su negocio.



"Instamos a tódalas administracións públicas a mobilizar os recursos necesarios para a protección do emprego, da actividade económica, do coidado e do aloxamento das persoas afectadas", señalaron, para agradecer a continuación el esfuerzo de los servicios de emergencia y de atención para paliar las consecuencias del desastre.



"Consideramos que nestes momentos é imprescindible un compromiso político coordinado para a reconstrución dos danos, a reparación e o progreso da nosa sociedade baixo os principios democráticos do Estado de dereito. Pero non esquecemos a necesidade de facer justiza coas vítimas, chegará o momento de pedir transparencia sobre o acontecido, esixir as responsabilidades que se deriven e as solucións que eviten nun futuro consecuencias tan dramáticas como as padecidas", señalaron.