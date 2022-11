Xan Xove: “Con total claridade, Inés Rey vive das nosas rendas. O que fai é improvisar e gobernar a golpe de foto”

Carteiro e delegado sindical, titulado en Traballo Social, o candidato da Marea Atlántica para as próximas eleccións, Xan Xove luce a súa cola de cabalo sen comprexos. “Xa a levaba antes de meterme en política”, asegura. En todo caso, fará falla algo mais para recuperar a ilusión .

Como o vé?

(Ríe) A tope, ilusionado, porque creo que a Marea é imprescindible e insustituible.



Hai xente que opina que está condenada a desaparecer.

Non é certo, están equivocados. Nunha xuntanza que tivemos dixeron unha palabra que me parece fermosa: singularidade. Nós somos unha anomalía. Non somos a sucursal dun partido estatal, temos a particularidade de ser un colectivo cidadá, aberto e plural, que sobrevive no entorno da Coruña. As nosas propostas non as recollería ningún tipo de organización política desta cidade.

Din que os catro anos de goberno de Xulio Ferreiro foron anos perdidos, de parálise.

A Marea mudou radicalmente esta cidade. Non só polas medidas que adoptou, que foron moitas e moi importantes, se non que mudou a cultura de participación na cidade.

Por exemplo?

Claro, parece que agora ninguén se lembra, pero cando chegou a Marea había touradas nesta cidade, o viaducto da ronda de Nelle, os orzamentos participactivos, duplicou o carril bici. Agora, con esta crise de mobilidade, vemos que unha mobilidade diferente non só é interesante, senon imprescindible. A Marea puso en marcha a renda social municipal, o debate sobre o porto....

E na oposición?

Nós temos o mesmo discurso cando estamos na oposición que cando estamos gobernando. Eu creo que isto, conxuntamente con esta axenda política, nos fai imprescindibles. Levamos dous orzamentos apoiando ao PSOE pero non a calquera prezo, senon porque as nosas propostas seguen sendo imprescindibles.

Antes, o PSOE tamén foi o seu socio preferente.

Non foi o mesmo. Nós tivemos que chegar a unha moción de confianza. Por outro lado... De cal PSOE falas? Porque hai varias ramas que non se levan ben entre elas. Non quero profundizar niso pero o Goberno da Coruña... Cómo está! Brrrr!

Como valora a xestión de Rey?

O que fai e improvisar e gobernar a golpe de foto nun contexto peculiar: duro no social pero favorable para o Goberno da Coruña. Incluso cos orzmamentos excepcionais e o apoio constructivo da Marea, retrasa proxectos. Un exemplo de iso é o polideportivo de Castrillón. En vez de facer a xestión conxunta con San Diego, se fai unha chapuza para uns meses. Patada e a seguir.

Cal sería o motivo?

A sensación da cidadanía é que hai un número de obras que se van a inaugurar xusto antes das eleccións, pequenas obras, pero as grandes seguen paralizadas.



Mencionou a experiencia. Xa son vostedes parte da casta?

Non. A proba é que hai moita xente sorprendida que os concelleiros non renoven. Hai un código ético que se está cumprindo: aquí ninguén viño para vivir da política, para estar vinte anos. A Marea Atlántica cumpre. Nós temos limitación de salario. Inés Rey, o primero que fixo, foi duplicarse o salario.

Moitos proxectos da Marea se concretaron neste mandato.

Sí, con total claridade. Inés Rey vive das nosas rendas O outro día abriuse o porto á cidadanía. É un proceso longo pero, qué fixo a Marea? Decir que outra cousa era posible. Cando gobernaba, falábase de abrir Calvo Sotelo e decíase que era imposible.

Qué me di do aparcamento?

Eu crieime na Agra do Orzán. Alí ha un problema de aparcamento terrorífico. Hai que apostar definitivamente polo transporte público, pero habrá que buscar solucións a problemas concretos de aparcamento.



Haberá orzamento en 2023?

Hai unha especie de sensación de que como o 2023 é un ano electoral pois xa non teñe que haber orzamentos. Nos parece unha irresponsabilidade. Para nós, o interese político é secundario.



Centrará o mensaxe na vivenda?

A pesar que hai cousas mais urxentes nós ofrecemos o pack completo de gobernabilidade, pero as únicas vivendas públicas municipais, Xuxán e Pontejos, veñen da Marea. Cómo é posible?



Pero, qué resultado espera acadar? Cántos concelleiros?

Gañar, porque non podemos ter outra expectativa. Logo, a cidadanía nos colocará nun lugar ou noutro pero nós non temos unha axenda parcial. Ofrecemos experiencia no goberno, solvencia e propostas concretas. Non somos unha delegación que di catro ocorrencias.