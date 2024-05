La Torre de Hércules despide al ‘Anthem of de Seas’, el coloso de los océanos

El ‘Anthem of de seas’ es a la superficie del mar lo que la ballena de azul a las profundidades: un coloso difícil de batir. Uno de los barcos de pasajeros más grandes del mundo ha zarpado esta tarde de A Coruña despidiéndose de la ciudad que lo había acogido varios días a lo largo de este mes. En efecto, este leviatán de 347 metros de eslora atracado en A Coruña los días 7, 23 y 30 de mayo, desembarcando cada vez a más de cuatro mil de pasajeros que han inundado la ciudad. Eso sin contar con su tripulación, de casi un millar de personas.



Este gran barco lleva dos años visitando el puerto herculino, pero los coruñeses todavía no se han habituado a su imponente presencia. No es de extrañar: tiene el tamaño de una verdadera ciudad flotante, y no es el único récord que rompe: dispone de un simulador de paracaidismo en alta mar: una grúa atalaya que ostenta el récord Guinness de ‘La plataforma de observación más alta de un crucero’ y que eleva a los pasajeros a más de 90 metros de altura, para disfrutar de una vista aun mejor de la que se podría desde la cubierta superior, pero que no se desplegó mientras el crucero de la naviera Caribbean abandonaba la ciudad, a la que regresará el día doce.



A gran escala

Lo cierto es que este año, los trasatlánticos se están convirtiendo en un espectáculo habitual. La ciudad se ha convertido en una importante escala de cruceros y la Autoridad Portuaria. Solo en este mes han atracado en el puerto 25 barcos de pasajeros. Así, tras haber superado en 2023 el récord de cruceristas, con 130 escalas y 323.723 pasajeros; en el presente 2024 se espera rebasar las 150 escalas y 350.000 viajeros, para llegar en 2025 a más de 170 buques y 400.000 turistas.



La Autoridad Portuaria confirmó el mes pasado la llegada de más de 170 cruceros en 2025, como resultado, explicó, de las gestiones que se habían realizado en la Seatrade Global de Miami, el evento anual que reúne a todos los agentes del sector a nivel internacional. La delegación coruñesa estuvo encabezada por el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.