El puerto de A Coruña recibirá 25 escalas de cruceros a lo largo de este mes

Con el inicio de mayo comienza también un nuevo calendario de cruceros para el puerto de A Coruña, que a lo largo de este mes recibirá 25 escalas. En la jornada de ayer visitó el muelle el barco ‘Hanseatic Inspiration’, con 230 pasajeros a bordo. Pero será a partir de este jueves cuando la actividad en el puerto coja fuerza con atraques diarios hasta el día 11, inclusive. Hasta esa jornada habrá, además, cinco dobles escalas.



Hoy visitará el muelle el barco ‘Nieuw Statendam’, con capacidad para 3.152 personas, y mañana lo harán el ‘Costa Diadema’ (4.928) y el ‘Viking Neptune’ (954). El fin de semana será el turno de los buques ‘Silver Dawn’ (sábado, 596 pasajeros a bordo) y ya el domingo ‘Le Champlain’ (184) y ‘Queen Anne’ (3.000). La semana que viene recalarán en el puerto los trasatlánticos ‘Ventura’, ‘Anthem of the seas’, ‘Hebridean Sky’, ‘Ambition’, ‘Exploris one’, ‘Sirena’, ‘World Navigator’, ‘World Explorer’ y ‘Norwegian Pearl’. El día 14 llegará el imponente ‘Arvia’, mientras que al día siguiente atracará el ‘Le Dumont D’Urville’.



Para finalizar el mes, los días 20, 22, 23, 27, 28 y 30 realizarán escala en A Coruña los barcos ‘Island Sky’, ‘Queen Anne’, ‘Anthem of the seas’, ‘Ventura’, ‘Hanseatic Nature’, ‘Arvia’ y ‘Anthem of the seas’. La Autoridad Portuaria confirmó el mes pasado la llegada de más de 170 cruceros en 2025, como resultado, explicó, de las gestiones que realizó en la Seatrade Global de Miami, el evento anual que reúne a todos los agentes del sector a nivel internacional.

La delegación coruñesa estuvo encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Así, tras haber superado en 2023 el récord de cruceristas, con 130 escalas y 323.723 pasajeros; en el presente 2024 se espera rebasar las 150 escalas y 350.000 viajeros, para llegar en 2025 a más de 170 buques y 400.000 turistas.