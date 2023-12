The Nunzia's llama a la unidad entre mujeres con un concierto en Malavida

La banda The Nunzia's se prepara para un último concierto en la recta final del año. La cantante italiana Nunzia Giannota terminará sus actuaciones musicales en la sala Malavida de la calle Rey Abdullah este viernes 22 (22.00 horas) con una colaboración llena de simbolismo.



Italiana de nacimiento y gallega de corazón, la cantante cuenta que la idea de este último concierto se planteó en los European Legal Awards en el hotel Ritz de París. Durante esta temporada en Francia, Giannota coincidió por primera vez con Aixa Romay, artista con una amplia trayectoria en el panorama musical local y que también ha participado en el 'talent show' 'La Voz'.



“Vivíamos en el mismo apartamento en París y ha nacido algo a nivel musical, pero también es un feeling como mujeres y como personas”, explica Giannota. Esta conexión brindó la oportunidad de una propuesta para que Romay participe en el final del concierto con un dueto con la música de Tina Turner.



Giannota realza la unión de ambas frente a la rivalidad tóxica entre mujeres que puede acarrear el mundo musical. “Hay que apoyarse. Entre nosotras no existe esta competición que, no digo que me haga sufrir, pero que me da mucha pena. Yo digo siempre que la música es compartir, no competir”.

El concierto de la sala Malavida comenzará con los teloneros Al Borde del Despido, para continuar con el rock de The Nunzia's Band. Las entradas pueden comprarse en el bar El Compinche, bar El Bocatín, bar La Novena y Woutick.com.