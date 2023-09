Nunzia Giannotta | “Mi sueño es cantar con Lady Gaga”

La historia de la cantante Nunzia Giannotta en A Coruña comenzó como suelen comenzar las películas románticas: mudándose a otro país por amor. Llegó hace años desde Massafra, una región del sur de Italia, y se instaló en Perillo (Oleiros) con su marido, natural de Muxía. Su pasión por la música la llevó a formar The Nunzia’s, banda con la que actuará este sábado (22.15 horas) en la sala Mardi Gras por primera vez.



“El 22 sale ‘Cicatrices’, segundo single del disco, que se llamará Kiara en honor a mi madre. ‘Cicatrices’ la escribí pensando en mi abuela, mi segunda madre, y este concierto es en septiembre porque este mes mi abuela hubiera cumplido 92 años. La llevo siempre conmigo, me crié con ella y siempre me animó a seguir en esto. Persigo este sueño para poder decirle algún día que no se equivocaba conmigo”, relata.



La cantante apunta que el objetivo es tener el disco grabado antes de que termine el año y agradece la confianza de Jacobo Paz, su productor, guitarrista y mano derecha. “Todo esto ha nacido y tiene sentido gracias a él. Está apostando por mí con tiempo, sacrificio y dinero”, dice Nunzia.



“Hoy en día la música se ha transformado y todo es ‘fast food’. Tratamos de lanzar un tema cada 45 días”, señala la artista, que empezó a cantar con ocho años junto a su padre en el coro de la iglesia de su pueblo y fue corista en Mediaset Italia, además de participar en certámenes musicales televisivos.



“No me veo volviendo a Italia ni viviendo siempre aquí. Tengo un objetivo a medio-largo plazo y es vivir en Miami, por el tema de la música. Seré una soñadora estúpida pero creo que lo voy a conseguir. Ya hemos iniciado contactos y algún tema mío ya está sonando en América”, dice Giannotta, quien tiene como referentes a Lady Gaga o Amy Winehouse: “Mi sueño es cantar con Lady Gaga, me da igual en un escenario o en un baño. Si eso pasa, puedo morirme al día siguiente”.



La banda la componen, además de la italiana y Jacobo Paz, Steven Martín, Johnny Bello, Joel Crespo y Álvaro Fernández. Estarán también el 30 en las fiestas de A Falperra (13.30 horas) y en La Espina, Gandarío, esa noche. El viernes 29 tocarán en Trasanquelos (Oza-Cesuras).



Nunzia Giannotta tiene hasta club de fans en Instagram. “Lo han creado dos amigas, Chus y Bego. Es flipante, me ayudan mucho”, concluye la cantante.