Teo Cardalda | “Componer una canción que llega a la gente y tocarla en directo es lo mejor del mundo”

El músico y compositor Teo Cardalda, conocido también por su trayectoria en Cómplices y en Golpes Bajos, ofrece un concierto mañana a partir de las 23.00 horas en El Andén Coruña, dentro del ciclo Tocadiscos. Presentará las canciones de su último disco ‘El viaje que nunca acaba’.

¿Su último disco es un homenaje a músicos que le han inspirado?

Sí, tarde o temprano tenía que hacerlo, siempre me planteé hacerlo solo con un piano. Salió el año pasado y es una recopilación de todas las canciones que a mí me han marcado, ya no solo de Golpes Bajos y de Cómplices, sino también canciones que hice con Antonio Vega, con Los Secretos, versiones... y es un poco una recopilación de 40 años, era un poquito la idea. A Universal le pareció muy buena la idea y sacamos el disco ‘El viaje que nunca acaba’. Tiene también canciones nuevas, como ‘El viaje que nunca acaba’, ‘Sal de ti’ o ‘Galicia tiene flow’ y son 20 canciones, ahora ya que me estoy haciendo viejete, que recuerdo con muchísimo cariño.

En su faceta de músico y compositor también habrá inspirado a muchos otros artistas...

Sí... la verdad es que lo más importante de todo son las experiencias y los contactos con otra gente. Yo creo que es un disco muy emocional y cada vez que lo toco vienen a la cabeza muchísimos momentos, mucha carga emocional, sobre todo con Antonio Vega, por ejemplo, que grabamos ‘Una décima de segundo’ prácticamente así de sorpresa. Las canciones de Golpes Bajos... Sí, creo que es un disco muy emocional. Yo espero haber influido también al resto de personas que se relacionaron conmigo pero sobre todo en este caso lo que busco es lo que me influyeron a mí y todo lo que sentí cuando surgían esos momentos o cuando esas canciones salían, que yo creo que es lo más importante de esto. En la profesión de músico y de compositor es todo muy emocional y nunca sabes cuándo vas a llegar a donde querías llegar, y yo creo que esto no hay dinero que lo pague.

Mucha gente cree que hoy en día las canciones no tienen la calidad que tenían antes, ¿qué opina?

Yo creo que hay gente muy buena, pero hay muchísima basura. Creo que la música ha perdido bastante seriedad en el sentido de que antes había muchos planteamientos a largo plazo, ahora es como que algo tiene que funcionar ya y si no funciona se tira a la basura. Creo que ha cambiado todo muchísimo. De todas maneras, cuando hablo de esto ya el tema musical casi lo dejo en segundo plano, yo creo que, aparte de que la música es importante, es mucho más importante todo lo que está pasando en la sociedad: la falta de educación en las redes sociales, el comportamiento político en los últimos años, las guerras, mucha violencia... y yo creo que todo eso también afecta a la música. Yo sí que echo un poquito de menos ese mundo en el que crees que sabes hacia dónde vas, yo creo que ahora nadie sabe hacia dónde vamos. Yo que he hecho ahora lo de Valle-Inclán, que lo estamos también representando por ahí, creo que el surrealismo nos sigue persiguiendo. El esperpento que creó Valle-Inclán yo pensé que iba a pasar de largo, pero creo que cada vez es todo más esperpéntico, la verdad es que es un panorama un poquito desolador.

¿Considera que es difícil componer una buena canción?

Yo no sé lo que es difícil en cuanto a creación se refiere, lo que está claro es que yo creo que es magia todo, nunca sabes dónde vas a acabar, qué es una canción buena, qué es una canción mala... Tal vez lo único por lo que puedes valorar es por la respuesta que tenga ante el público. Es una droga maravillosa el hacer canciones, el pelearlas, sobre todo tocar en directo que es lo que nos ha quedado a nosotros, porque los discos ya no se venden, hay un gran problema de recopilación de derechos por parte de gente que tiene vídeos con millones de visitas. No sé, seguimos pensando que es un momento raro. Pero todo vale la pena cuando compones una canción y esa canción llega a la gente y la tocas en directo, yo creo que eso es lo mejor del mundo.

¿Y le siguen pidiendo ‘Es por ti’?

Sí, sí, hombre, claro. ‘Es por ti’ ha perdurado a lo largo de los años y años, y es una canción compuesta rapidísimamente, no como otras como ‘Dama del río’, que fue una canción que me costó meses, y ahí volvemos a hablar de la magia. ‘Es por ti’ es una canción que nos ha colocado en todos los sitios, que ahí te das cuenta de que has dado en la clave. Y por supuesto que la siguen pidiendo, Cómplices seguimos haciendo conciertos, estamos preparando un disco para el 2023, o sea que ‘Es por ti’ siempre va a estar ahí.

Ha vuelto a vivir a Galicia tras muchos años en Madrid, ¿está feliz de regresar?

Estoy totalmente feliz. Yo tenía pensado volver, la necesidad que tenía a los 18 años de irme a Madrid la tenía ahora para volver, porque nunca he dejado de sentirme muy, muy gallego. Galicia siempre ha sido un sitio muy especial en cuanto a creatividad y estoy encantado porque no acaba nunca de perder esa manera tan especial de vivir y de compartir cosas con la naturaleza, que es una cosa además por la que estoy tremendamente preocupado porque yo creo que vamos a tener una debacle climatológica tremenda. Es una cosa que sí que las grandes corporaciones y los gobiernos deberían tener en cuenta. Pero bueno, vamos a ser optimistas.

¿Qué espera del concierto en A Coruña?

Espero emocionar, porque son canciones que significan muchísimo para mí y creo que también para mucha gente, tocadas solo con un piano. Creo que es una catarsis de emoción con canciones que forman parte también de la vida de mucha gente y con canciones nuevas también, habrá un poquito de todo.