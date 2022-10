Tensión entre los comerciantes de A Coruña por la gestión de los bonos Activa Comercio

Los bonos Activa Comercio de la Xunta se agotaron esta mañana, después de tres días desde su puesta en marcha. Tras las 166.000 descargas realizadas, el Gobierno autonómico anunció que estas han llegado a su límite, ya que significaría la ejecución de los cinco millones de euros destinados a esta campaña. Aunque las personas que han logrado hacerse con estos descuentos de treinta euros podrán canjearlos hasta el 31 de diciembre, en A Coruña el sector recibe esta noticia con sorpresa e indignación.

El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, considera que, aunque las descargas sean una realidad, no hay garantía de que se vaya a agotar el presupuesto de la Xunta. "¿Quién garantiza que las personas que han descargado los bonos van a realizar las compras?", se pregunta el representante de los comerciantes coruñeses, que esta mañana gestiona las dudas de los consumidores y las llamadas de indignación de los propietarios de negocios adheridos a la iniciativa autonómica.

Boado cree que las descargas tendrían que estar disponibles hasta que se agotase el presupuesto, como se hizo en la anterior campaña. "Si el 20% de los beneficiaros no gasta los treinta euros disponibles, el dinero se lo queda la Xunta", dice. Además, el hecho de que esta campaña sea a nivel autonómico, "no supone un indicador de consumo en A Coruña. ¿Dónde se han descargado los bonos? ¿En Vigo, en Santiago, en A Coruña? No lo sabemos", se pregunta el presidente de la FUCC, quien, además, teme que los principales perjudicados sean los mayores y los más necesitados. "Los propios comerciantes estábamos ayudando a los mayores y a las personas que no se manejan bien con las nuevas tecnologías a hacerse con los bonos".