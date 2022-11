El temporal Denise deja en la ciudad algunos incidentes y una intensa granizada

Después de un otoño de temperaturas inusualmente altas, el temporal ‘Denise’ se ha hecho sentir no solo con un chaparrón de lluvias intensas, sino que también ha traído consigo una masa de aire frío que ha provocado la primera granizada del otoño: poco antes de las tres de la tarde pequeñas bolitas de hielo ametrallaron la ciudad, obligando a los coruñeses a refugiarse bajo los aleros de los tejados. Por otro lado, las intensas lluvias provocaron algunos daños, como en el túnel de Os Castros, donde provocaron la caída de las placas de aluminio que recubren la salida en sentido entrada de la ciudad, la más próxima a la gasolinera.



El incidente en el túnel tuvo lugar a las ocho y media de la mañana, y obligó a la Policía Local a cortar un carril, mientras alertaban al Mitma (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), que es el responsable de la infraestructura. Estos no llevaron a cabo una reparación inmediata, sino que se limitaron a retirar las planchas de metal para que el tráfico recobrara la normalidad y se pudiera reabrir el carril, sin que hubiera grandes afecciones al tráfico.



También tuvieron que acudir a media mañana a O Souto, en Elviña, donde una rama se había desplomado sobre un cable y amenazaba con arrancarlo. A las 10.17 ya habían tenido que acudir a la ronda de Monte Alto por un desprendimiento en una fachada. Pero, en general, a pesar de las intensas lluvias, ‘Demise’ no causó tantos daños como se temía.



Siniestros

A lo que sí contribuyó la lluvia fue a dificultar al circulación. Ya desde primera hora de la mañana, las precipitaciones fueron muy intensas, lo que quizá contribuyó a la salida de vía en el Paseo Marítimo a la altura del Oceanográfico. Un conductor de 32 años se estrelló contra una farola, lo que provocó el corte de tráfico a las 07.45 horas, que se prolongó hasta las 08.40 horas.



A las ocho de la mañana y luego a las ocho y diez, se registraron sendos accidentes en la avenida de Alfonso Molina, en dirección entrada a la altura de Matogrande. Sin embargo, no hubo heridos, y el mayor problema que supusieron fue la afección al tráfico, según la Policía Local.



En todo caso, el mal tiempo continuará mañana y pasado, dado que la alerta naranja continúa en la costa y la amarilla en tierra. La Torre de Hércules, por ejemplo, permanecerá cerrada al público, así como los arenales, y las precipitaciones serán recurrentes. En cuanto a la temperatura, la masa de aire frío mantendrá una mínima de once grados, lo que no es demasiado bajo para esta época del año, pero eso no evitará que los chubasqueros y las paraguas sean necesarios.