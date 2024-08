El sujeto que estrelló su coche contra un bar en A Coruña asegura que no recuerda nada

EHabia mezclado medicamentos y bebido un par de botellas de vino. Así explicaba el hombre que lanzó su coche contra un bar en Os Mallos la noche del viernes diez su comportamiento temerario. La dueña del bar y principal damnificad acudió hoy acompañada de sus abogados a los Nuevos Juzgados, donde se decide si continuará en prisión provisional a donde lo había enviado el juzgado de guardia.

"Como acusación particular vamos a pedir que se mantenga la medida", explicó Adrián Borrajo. Su compañero, Eduardo Astray, y él, representan a varias de las personas que sufrieron heridas durante aquel espectacular suceso, en el que el sujeto acudió en coche al bar y tras enzarzarse en una pelea en la terraza con el novio de su exesposa, metió el coche en el interior del establecimiento, destrozándolo.

Hoy también comparecieron dos testigos cuyo testimonio se suma a otras evidencias que ya obran en poder del juzgado, como los videos grabados con los móviles. Pero Borrajo advierte: "A veces lo que parece fácil en el derecho no lo es tanto en el juzgado. Los hechos son claros y los indicios son bastante evidentes. La persona se reconoce en el video, pero queda en la investigación por determinar los daños que se han causado, si los hay psicológicos, y materiales, que hay que cuantificar y determinar. Al margen de lo llamativo que es que empotrara su coche en bar, es que hay detrás una vida humana a la que han roto su forma de vida. A ella, por suerte no le ha pasado nada. Si no, estaríamos hablando de tentativa, y no de homicidio consumado".

"El riesgo de muerte era claro", comentó Astray. En cuando a la víctima, Gislene Inacia, de Brasil, señaló: "Tengo dolores musculares en el lado izquierdo, muchos dolores abdominales. Me han hecho una resonancia". Astray explicó que el acusado aseguraba que no recordaba nada por haber ingerido medicamentos y vino. "Pero cuando su señoría le exhibió el video, se reconoce a sí mismo. Inacia añade: ""Nunca vi una cosa tan loca. Tenía mucha fuerza, parecía que estaba muy bien".

Ella no sabe cuándo podrá reabrir su negocio. "Lo tengo muy destrozado. El dueño del local está mirando si me lo arregla. Me falta mucho para abrir", explicó. El sujeto está acusado de dos delitos contra la seguridad vial, un delito de tentativa de homicidio (en relación con la dueña del establecimiento) y varios delitos leves de lesiones.