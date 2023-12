El ‘Spirit of Adventure’ despide las escalas de cruceros en A Coruña hasta 2024

El último crucero programado del año llegó a las 08.00 horas al puerto de A Coruña. El ‘Spirit of Adventure’, de 236 metros de eslora y cerca de 1.000 pasajeros a bordo, puso fin al calendario de escalas de este 2023, cuando 129 buques atracaron en el muelle. En total, 325.000 cruceristas visitaron la ciudad a lo largo de estos doce meses, una cifra que será superada en el próximo ejercicio.



Según fuentes de la Autoridad Portuaria, 2024 será un año de récord. El organismo prevé 160 escalas de trasatlántico y más de 350.000 pasajeros, “algo muy positivo por el impacto que supone para la ciudad, superando los 25 millones de euros de retorno económico”, señala el ente portuario. El ‘Spirit of Adventure’ fue el último de los buques programados, pero la Autoridad Portuaria puntualiza que esto no significa que A Coruña no reciba la llegada de ningún otro crucero hasta el 31 diciembre, ya que por cuestiones de clima o problemas técnicos, algún barco podría atracar en el muelle aunque no esté previsto. “La sensación es de satisfacción por contribuir a la dinamización turística, así como al comercio, hostelería, navieras, etc”, explica la Autoridad Portuaria.



Lo cierto es que en 2023 el ente portuario logró todo un hito, y es que nunca antes se habían superado los 300.000 viajeros en ningún puerto de la cornisa cántabro-atlántica en tan solo un año, comprendiendo desde Lisboa hasta la Bretaña francesa. El puerto coruñés ya había rebasado esta cifra en octubre, a falta de dos meses para concluir el ejercicio. En 2022 el puerto ya había pulverizado sus registros anteriores, con 222.723 turistas en 136 escalas, por lo que las cifras de viajeros que se han logrado en 2023 son especialmente significativas.



El número inferior de escalas en comparación con el año pasado se debe a cancelaciones de última hora por el mal tiempo, pero el hecho de que hayan llegado trasatlánticos más grandes ha hecho posible aumentar la cifra de viajeros.

Abastecimiento eléctrico



El Puerto destaca el esfuerzo en materia de sostenibilidad ambiental que realiza desde hace años la industria de los cruceros, incluyendo la adaptación de los buques a nuevos combustibles neutros en carbono y su preparación para utilizar energía eléctrica servida desde tierra. Así, en los próximos meses se instalará un sistema de abastecimiento eléctrico a los cruceros que recalen en la ciudad. En esta línea, el Puerto de A Coruña trabaja para ser uno de los primeros de España en implantar el sistema OPS, que consiste en dotar al muelle de la red eléctrica necesaria para que los cruceros puedan utilizarla durante su estancia en la ciudad. Con ello se consigue que los barcos puedan mantener su actividad a bordo sin necesidad de tener activos sus motores auxiliares, minimizando las emisiones generadas. “Será un atractivo del puerto para las navieras, además de una mejora para el medio ambiente”, indican desde el organismo.



A lo largo de 2023 el muelle recibió la llegada de varios barcos que nunca antes habían pasado por la ciudad. Es el caso del imponente ‘Arvia’, que con más de 6.000 personas a bordo llenó el centro de la urbe en numerosas ocasiones. El ‘Norwegian Getaway’ es otro ejemplo de grandes trasatlánticos que han incluido A Coruña en su ruta marítima. La primera semana de octubre hasta ocho buques atracaron en el puerto, sumando 35.000 personas en total, algo poco habitual hasta ahora.

Jornada soleada

Los pasajeros que desembarcaron este sábado del ‘Spirit of Adventure’ disfrutaron de una jornada de sábado soleada. Desde las 08.00 hasta las 16.00 horas, los cruceristas llenaron el centro de la ciudad y aprovecharon para degustar la gastronomía local y hacer compras. Muchos acudieron a la pop-up navideña de Zara, en la calle Compostela, que, una vez más, concentró largas colas para acceder a su interior. No se repetirá la imagen de cruceristas por las calles del centro hasta el mes de enero, a no ser que se produzca alguna escala imprevista en el muelle coruñés a causa del mal tiempo o de problemas técnicos.