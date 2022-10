Siete décadas de una Alianza Francesa con los enfants de la patrie

De todo los carteles que desde comienzos del siglo pasado cuelgan de la muy coruñesa calle Real, uno de los que pueden reivindicar su condición de decano es el de la Alianza Francesa que, de manera casi ininterrumpida y salvo por alguna reforma casual, se ha mantenido inamovible de la primera planta del portal 26, entonando su peculiar Vive la Resistance mientras veía nacer y morir muchos negocios a su alrededor.



Cuando, en 1952, el equivalente francés al Instituto Cervantes se instaló en la ciudad, en las islas británicas llegaba al trono la reina Isabel II. En cierta forma, siete décadas después la institución encargada no solamente de enseñar la lengua sino también de difundir la cultura francesa libra una de esas históricas batallas con Albión, versión academia de idiomas.



Se mantiene junto a otras 20 hermanas del territorio nacional como estandarte de un producto que vende eficacia, tradición y calidad.

Unos 400 alumnos entre los 7 y los 80 años evidencian la buena salud de la institución, una especie de equivalene galo al Instituto Cervantes, con 20 sedes más en España



Reflejo de ese carácter implacable y del amor a una labor es la propia directora, Olga Bellas. Su pasaporte y raíces revelan sus orígenes ferrolanos, pero después de 40 años como profesora en la Alianza y una década como directora, aún mantiene el acento de estudiante de La Sorbona que llegó de vuelta a Galicia para dar clase en Zalaeta. “No me acuerdo en absoluto de mi vida antes de llegar a Francia”, reconoce Bellas, orgullosa del legado de la Alianza en A Coruña. “Es una entidad que considero muy importante, no es solo por el aprendizaje, sino también a nivel cultural. Es algo propio que no puedes encontrar en otra academia”, afirma. “Fuimos un lugar para ayudas económicas y políticas en muchos países. Es una manera de enseñar el mundo de la francofonía, de estar presente en muchas cosas”, agrega la profesora, que no escapa de la realidad a la hora de mirar al mercado: “El idioma francés nunca ha conocido unas horas más bajas”.



Pero, ¿cómo con un protagonismo menguante del idioma se consiguen mantener 400 alumnos? La Alianza Francesa tiene estudiantes entre los 7 y los 80 años, con perfiles de todo tipo y una buen puñado de nostálgicos de su etapa escolar que desean desempolvar los tiempos previos a la EGB. “Todas las mañanas estamos ocupados con jubilados con inquietudes, que estudiaron francés de pequeños, pero también un mundo de pequeños y adolescentes, del que estamos muy orgullosos”, advierte Bellas. “Quien sigue con nosotros siendo adolescente es que es decisión propia, porque ven una enseñanza dinámica, que les va y funciona”, prosigue.



El papel cultural



La bohème, el amour o la nouvelle vague son conceptos que obligatoriamente deben ser pronunciados en francés, más o menos modestamente, para alcanzar toda una dimensión que apunta directamente al corazón de la cultura. Y es precisamente ese peso cultural otro de los factores sobre los que hace incidencia en su día a día la Alianza Francesa. Desde su llegada a A Coruña, en plena dictadura, supuso también en la medida de lo posible una ventana al mundo y un oasis de ‘liberté’ en medio de la oscuridad. “La semana que viene haremos una exposición sobre los exiliados republicanos en Francia”, asegura Bellas. “María Casares, por ejemplo, pese a ser una privilegiada sabía lo que era ser una refugiada; es algo muy bonito y, en nombre de la memoria histórica, hay que hacer divulgaciones de este tipo”, añade.



El idioma oficial de los Juegos Olímpicos y durante décadas del Parlamento Europeo va camino de cumplir sus Bodas de Platino en A Coruña, con mejor salud que nunca, pero sobre todo siendo una parte fundamental de la vida cultural de una ciudad para la que durante mucho tiempo fue una ventana a las tendencias.