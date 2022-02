El servicio de recogida de basuras se paraliza por segunda noche consecutiva

El sindicato STL califica de "atrocidad" la campaña de sabotaje que comenzó con ruedas pinchadas la madrugada anterior y que esta prosiguió con la quema de contenedores por toda la ciudad, mientras que los desperdicios rebosan ya en las calles.

Alrededor de las 01:40 horas, se paralizó la recogida de basura por segunda noche consecutiva, después de que la anteriorde unos desconocidos que pincharon las ruedas y rompieron cristalesa. En esta ocasión, no está claro el motivo de la parálisis: el Ayuntamiento había destacado coches patrullas como escolta para evitar incidentes, y el sindicato mayoritario, STL, asegura que cuando los coches patrullas se retiraron, el jeve de servicio dio orden de regresar a base, aunque fuentes municipales apuntan a que hubo varios camiones averiados, unos trece.

"Lo afirmo con total rotundidad", insistió el secretario general de STL, Miguel Sánchez Fuentes, aplaudió la decisión si se hizo pensando en los trabajadores, pero "si es para salvaguardar los vehículos de una concesionaria por miedo que los vándalos le hagan eso, me parece falta de humanidad". Al mismo tiempo, condenó los actos vandálicos que llevaron a la quema de siete contenedores ayer y al pinchazo de las ruedas de camiones el día anterior: "Expreso mi más absoluto rechazo a estos actos vandálicos, a la vez que solicito a quién los esté llevando a cabo el cese inmediato de semejante atrocidad". Recordó que, a pesar de tener una contrata nueva, el servicio de recogida de basura no ha renovado su flota, y que la mayor parte de los camiones tienen cerca de veinte años de antigüedad.También consideró "patético" que un vehículo patrulla escolte a un camión qun tenga todas las luces fundidas al inicio del servicio."Como quiera que sea que la representación legal de los trabajadores/as no tiene ninguna notificación ni información al respecto, pues a nuestro parecer estamos siendo obviados en este sentido, nada más podemos ampliar, pero, lo que sí es cierto, es que había entorno a 120 trabajadores/as, quiénes fueron testigos", señaló Sánchez.

Hay que recordar que los trabajadores llevan dos años exigiendo que se renueve el convenio laboral, sin éxito. El secretario general de STL señaló: "Estamos en proceso de que se cumpla lo negociado y que se deje de vulnerar los derechos fundamentales, así como insistimos en la falta de seguridad, por el estado de los camiones". Recuerda que la contrata se ha dado, el canon se ha incrementado, pero que A Coruña no cuenta con una flota de nueva, como si cuenta el servicio de limpieza viaria solo dos vehículos nuevos, de carga lateral, para la recogida de papel y vidrio, además de unos camiones alquilados, tres o cuatro, "tienen quince años y se averían como los demás, están rematriculados", recalca Sánchez. En cuanto al convenio, o comité de empresa no hay reuniones ni negociaciones entre el comité y la patronal.





Oleada de incendios en contenedores y basura esparcida por la ciudad







Durante la madrugada pasada se registró una oleada de incendios en contenedores en varios puntos de la ciudad: la avenida de Hércules, la de Labañou, la de Fernando Rey, la calle Milán, Europa, y la de Félix Acevedo se vieron iluminadas por las llamas de los contneedores. Entre las 00.20 horas y las 02.45 horas, los bomberos no daban abasto sofocando los fuegos. Por otro lado, apareció basura esparcida en varios puntos, como la calle Betanzos o la plaza de San Agustín mientras que en otros puntos, los desperdicios rebosaban.



Se trata de la segunda noche de incientes después de que en la anterior, unos desconocidos pincharan las ruedas de varios camiones, paralizando el servicio de recogida de basura. Hay que recordar que los trabajadores llevan desde hace dos años negociando la renovación del convenio laboral, y que ya se habían producido anteriormente otros incidentes, que la plantilla achacó al mal estado de los camiones. La subdelegada del Gobierno, María Rivas, asegura que la Policía Nacional está investigando lo sucedido para dar con los culpables.