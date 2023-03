El servicio de bibliotecas de A Coruña estrena su nueva plataforma de streaming

La alcaldesa, Inés Rey, acaba de presentar el nuevo servicio de streaming de las bibliotecas municipales de A Coruña: 'Coruña eFilm'.

Se trata de una plataforma a la que podrán acceder los usuarios de las bibliotecas municipales para acceder al catálogo videográfico y de revistas de estas entidades.

"Con 'Coruña efilm' se poderán visualizar dúas películas ou capítulos de serie á semana", explicaba la regidora herculina, que matizaba que este servicio no es ilimitado "porque non se trata de facerlle a competencia ás grandes empresas do sector, pero sí permitir que aqueles usuarios que o desexen non se teñan que desplazar ata as bibliotecas para desfrutar das películas e das series".

Señalaba Rey durante la presentación que "a posta en marcha deste servizo supón manter o compromiso cos usuarios de manter unha colección actualizada e dinámica, que se adapte ao presente". Al mismo tiempo, 'Coruña eFilm' dará "mostra do completa que é a nosa rede de bibliotecas", a la vez que "levamos as bibliotecas e o seu arquivo videográfico ás casas dos coruñeses".

Uso

La plataforma estará disponible para todo tipo de dispositivos, ya sean ordenadores, smartphones, tablets o televisiones inteligentes.

Los requisitos para acceder a la misma será ser socio de la biblioteca, con el carné en regla y tener 14 años o más.

La propia plataforma tiene una sección que explica como registrarse. El primer paso será contactar con la biblioteca más cercana para que le expliquen como acceder. Después, sólo habrá que iniciar sesión y "coger prestada cualquier película", apuntaba Rey.

La web indicará, en el margen superior derecho, cuántos préstamos le quedan disponibles al usuario. En el caso de las revistas, se podrán visualizar sin límite. En la sección de 'usuario', se podrá acceder al historial de préstamos y saber cuántos días faltan para poder proceder al siguiente.