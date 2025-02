Seis sindicatos denuncian ante Inspección de Trabajo la última agresión a personal en Urgencias del Chuac

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), CCOO, SAE, UGT, SATSE y OMEGA han presentado este lunes una denuncia ante la Inspección de Trabajo exigiendo la adopción de medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los trabajadores del Hospital Universitario A Coruña "tras la grave agresión sufrida por un enfermero y un vigilante de seguridad el pasado 3 de febrero en el Servicio de Urgencias".



En concreto, informa CSIF, exigen a la Inspección de Trabajo que inste a la gerencia del área sanitaria de A Coruña y Cee "a cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". Entre las medidas solicitadas se encuentran la evaluación inmediata del riesgo de agresiones, la implementación de medidas preventivas eficaces y la mejora de la coordinación entre las distintas empresas que operan en el hospital.

Así mismo, solicitan que, una vez adoptadas las medidas inspectoras que procedan, declaren los hechos denunciados constitutivos de infracción y exijan al Servizo Galego de Saúde "el cumplimiento de la legislación vigente, imponiendo las sanciones que correspondan".



Sobre la agresión a un enfermero y a un vigilante de seguridad por parte de un paciente, señalan que "no se ha evaluado el riesgo de agresiones dentro del inventario de riesgos laborales del Servicio de Urgencias".



"No existen medidas preventivas específicas para evitar estos incidentes y no se han implementado protocolos adecuados de coordinación de actividades empresariales, a pesar de la presencia de empresas externas en el centro". También argumentan que "no se ha designado un coordinador de seguridad para gestionar esta problemática".



Desde los sindicatos se advierte que, de no adoptarse medidas urgentes, "la seguridad del personal sanitario seguirá estando en grave riesgo, poniendo en peligro tanto a trabajadores como a pacientes del centro hospitalario".