El sector del taxi solicita el fin del uso obligatorio de la mascarilla

Los taxistas de la ciudad se encuentran todos los días con decenas de clientes que se olvidan la mascarilla y no pueden acceder a los coches. Por ello solicitan el fin de su uso obligatorio, ya que el servicio, aseguran, se está viendo perjudicado justo en un momento de bajón de actividad tras el verano.



“Esto pasa de día, pero sobre todo, lógicamente, de noche. Como en casi ningún sitio hace falta, no te das cuenta. Esta semana incluso una chica tenía un examen en la Universidad y no tenía la mascarilla para poder ir en taxi”, relata el presidente de la compañía Radio Taxi, Antonio Vázquez.



Por ello, si bien comprende que en el autobús es necesario, “porque vas con mucha gente”, no comparte mantener esta medida en los taxis. “Se está convirtiendo en una práctica muy habitual que no tengan mascarilla. Hoy por ejemplo hay 20.000 personas en el estadio, y allí no se necesita su uso, así que seguro que mucha gente viene sin ella. Creemos que en los taxis hay distancia suficiente para que no tenga que llevarse puesta”, añade.



Antonio Vázquez relata, además, que este problema coincide ahora con un bajón de la actividad. “Puede llegar a afectar al servicio ahora que también hay menos desplazamientos y la gente recurra a otra forma de transporte. Se nota que septiembre es un mes duro económicamente para las familias y estas semanas ha descendido el trabajo”, comenta.



Hay taxistas que incluso han recurrido a vender mascarillas en sus propios coches, pero los usuarios denuncian su alto coste, que en muchos casos asciende al euro por cubrebocas. También en varios locales de ocio nocturno, conocedores de la situación, han puesto en marcha el reparto de estos artículos gratuitamente para los clientes.

Ayudas



El presidente de Radio Taxi explica que el tramo de la avenida dos Mallos, que ahora cuenta con el aparcamiento en batería de los coches, dificulta la actividad del sector. “Los buses tienen problemas para pasar muchas veces y si los taxis van detrás, retrasas el servicio”, afirma.



Por otra parte, Antonio Vázquez cree que es necesario actuar para encontrar soluciones ante la diferencia de precio con el bus, tras la rebaja de las tarifas. “Vamos a pedir al Ayuntamiento, y también a la Xunta, que existan medidas que incentiven el uso de los taxis, al igual que está pasando con otros medios con el autobús o incluso el tren”, señala. “Es normal que el usuario busque siempre la opción que más le beneficia, por eso queremos que no se olviden del taxi. Es un servicio necesario. Hay franjas horarias, como por la noche, en las que no hay otras alternativas. Y muchas personas con movilidad reducida lo necesitan. Además, el taxi te lleva de inmediato de puerta a puerta, sin esperas”, concluye.