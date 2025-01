El sector hotelero de A Coruña, sobre la tasa turística: "No es el momento"

El sector hotelero rechaza la implantación de la tasa turística en A Coruña, anunciada este miércoles por el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas. O, al menos, por el momento. El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, considera que "no es el momento": "No se nos ha hecho ningún tipo de consulta al sector y nos habría gustado que escuchasen nuestra opinión antes de anunciarla".

El también director del NH Collection Finisterre opina que "no estamos en un momento de estrés turístico que haga pensar que se utilicen las instalaciones o servicios de la ciudad de una manera más elevada que por el habitual uso de los ciudadanos". La mayoría de las urbes del tamaño de A Coruña, añade, "no han implantado la tasa turística", algo que genera una "desventaja competitiva" para el sector local.

"Es una noticia que A Coruña se plantee crear la tasa turística, como ocurrió en otras ciudades como Barcelona, por ejemplo. Ya es una señal negativa que sea noticia por el hecho de que tú cobres y otros no. No sé si será tan negativa como para que los turistas no vengan, pero creemos que no es el momento", sostiene. Por ello, el presidente de Hospeco anuncia que participarán en el periodo de consultas antes de la aprobación de la medida: "Estamos abiertos a escuchar y participar en el periodo de consultas por el bien de la ciudad".