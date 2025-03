El sector cultural presenta alegaciones a la reforma de los Cantones

La Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural ha presentado alegaciones a la reforma prevista en los Cantones, en concreto a la parte que afecta a los jardines de Méndez Núñez y a la calle Entrejardines, por el cambio de ubicación de la parada de los autobuses que dan servicio al área metropolitana.



Desde la entidad, apuntan que, “segundo o previsto no proxecto de reforma, levaría esa parada ao lateral do teatro Colón da Coruña, na rúa Manuel Casás, onde está o acceso de material técnico e artístico do teatro, a zona de carga e descarga do mesmo, así como a zona de estacionamento dos vehículos autorizados, tanto do Colón como do Rosalía de Castro”. Añaden a esto que, habitualmente, en el Rosalía, tras la descarga de materiales, acostumbran a aparcar en la mencionada calle de Manuel Casás, durante los días de funciones programadas.

Problemas

Desde la entidad, apuntan que han hecho un análisis mediante el cual han detectado varios problemas graves.



Uno de ellos sería que se incremente el riesgo de sufrir accidentes al tener que convivir en esta calle los usuarios de los autobuses con las descargas del material del teatro.



Otra, indican, es que el “caos nese espazo” podría incurrir en la “perda total de credibilidade dun espazo como é o teatro Colón dentro das persoas profesionais da cultura ao ver cómo cada vez que programen algo nese espazo van recibir queixas do personal técnico”.



Añaden también la “incomodidade” para los usuarios que esperan por los buses, que “posiblemente teñan que moverse varias veces porque estén pasando operarios cargados con material”.



Por todo esto, y más motivos, solicitan al Ayuntamiento que “busquen unha alternativa de ubicación da parada de autobuses metropolitanos que non sexa a rúa Manuel Casás”.