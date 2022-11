Sara Baras | "El público gallego es de mis favoritos, se entrega mucho con el flamenco"

Este sábado, Sara Baras regresará a A Coruña (Palacio de la Ópera, 20.30 horas), en el marco de los Concertos do Xacobeo, para presentar su último espectáculo, ‘Alma’, en el que se entremezclan “melodías conocidas de bolero con palos de flamenco muy tradicionales”.

Acompañada por un cuerpo de baile de seis personas, junto a otros siete músicos dirigidos por Keko Baldomero, Sara Baras anticipa un “espectáculo muy alegre, con momentos profundos, no tristes, pero profundos”.



Sobre el origen de ‘Alma’, explica que su padre “era un enamorado de los boleros y siempre hablaba de la dificultad que tenía para diferenciar los palos del flamenco”. Un día, hablando con su padre, llegaron a la conclusión de fusionar ambos ramos “para que él pudiera sentir la diferencia entre una seguiriya y una soleá, mediante una melodía que él conocía bien”, como las de los boleros.



La fusión que protagoniza ‘Alma’ se extiende más allá, hasta adentrarse también “en el vestuario, la coreografía, la puesta en escena...”, comenta.



Desde principios de año ha recorrido toda España y, a partir de Navidad, partirá hacia París o Australia. Hasta el momento, “estamos superemocionados” con los “teatros llenos, la gente superentregada... estamos haciendo una de las giras más bonita que hemos tenido”.

Galicia

La gallega es una tierra que no suele estar vinculada al flamenco, por lo menos sobre el papel, aunque la recepción de estos espectáculos y sus artistas siempre es notoria.



Y esto lo refrenda la propia Sara Baras: “me encanta, el público gallego es uno de mis favoritos”, ya que “creo que con el flamenco se entrega mucho, es un público muy agradecido, dispuesto a dejarse llevar”.



Reconoce que “los momentos que he vivido en esa tierra, todos los llevo guardados y creo que el cariño que sentimos cada vez que vamos es algo que no olvidamos nunca”.

Compañía

El próximo año se cumplirá un cuarto de siglo de la decisión que tomó de formar su propia compañía. 25 años después, dice sentirse “muy afortunada, miro atrás y todo lo que recuerdo, lo que tengo más presente, es el agradecimiento a todas las personas que me han ayudado, que son muchísimas”.



En aquel momento era arriesgado el paso, pero “me alegra haber sido tan valiente”, ya que implicar a tanta gente, “arriesgándolo todo, la verdad, fue un paso valiente y que agradezco en el alma haber hecho, gracias a ello puedo estar viviendo del arte que tanto me gusta”.



Estos 25 años, más todo el bagaje previo, han hecho que Sara Baras tenga un público asentado, algo que podría dar tranquilidad a la hora de crear, pero que también acarrea responsabilidad: “por un lado crees que como has hecho muchas cosas, va a salir lo que hagas, pero, por otro, tranquilidad ninguna, porque hasta que no lo estrenas, hasta que no sale, hasta que no le encuentras la identidad, hay dudas y miedo. Se trata de eso, para crecer, el riesgo hay que correrlo, con cuidado y trabajo”, asegura.