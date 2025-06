Santa Lucía será un nuevo polo de atracción para pequeños emprendedores en A Coruña

El nuevo Santa Lucía genera esperanza. No solo para los vecinos, sino también para futuros emprendedores. Esta semana se aprobó el convenio de la Xunta y Ayuntamiento para financiar las obras del espacio multidisciplinar que acogerá la plaza de abastos, el centro de salud y el centro cívico del barrio de A Falperra.



Con este anuncio se pone fin a una década de espera que llegó a impacientar a los vecinos, ahora satisfechos y esperando a que comiencen las obras cuanto antes. Tanto que el presidente de la entidad vecinal, Jaime Suárez, bromea: “Debemos de ser el primer barrio que desea ver las máquinas y excavadoras trabajando por aquí”. La aprobación del convenio entre administraciones era el último paso necesario para poder licitar los trabajos, que empezarán, según afirmó la alcaldesa, Inés Rey, este mismo año, para concluir en 2027.



Los residentes de la zona consideran que esta actuación dará paso a la gran “transformación” del barrio. Y no son los únicos que lo piensan. El director territorial de Galicia de la consultora inmobiliaria Gesvalt, Roberto de Castro, explica que el futuro Santa Lucía “cambiará el barrio”.



“Las obras revitalizan todos los entornos. Santa Lucía va a ser un polo de atracción para la gente y para las compras. Siempre pongo el ejemplo de la plaza de Lugo, aunque no va a ser el mismo nivel, claro. En el entorno del mercado se va a animar mucho la economía, la gente irá a comprar allí y generará paso de peatones. Todo eso, al final, hace que los comercios y bares de la zona se vean beneficiados”, sostiene Castro.



La buena localización del mercado, indica, es otro factor que juega a favor. “Está en el centro, a un paso de Juan Flórez y la plaza de Vigo. Esto también hará que, además de suponer un empujón para los establecimientos ya existentes, haya más interés por locales comerciales, que también podrían revalorizarse”. Esta opinión, dice, la expone “sin ninguna duda”: “Comprobado que pasa en todas las ciudades. La remodelación y rehabilitación de cualquier mercado genera un polo de atracción que hace que la gente pasee, compre, se tome un café, etc. Veremos por allí negocios nuevos, sobre todo de restauración”.



Tanto el mercado como el centro cívico y el centro de salud contarán con accesos independientes, pero los tres compartirán un gran atrio central abierto que proporcionará luz natural.



En el sótano estará la plaza de abastos, donde se habilitarán tres zonas diferenciadas para los puestos y el área de restauración. Separado del mercado habrá un espacio de aparcamiento, así como un circuito interior para el acceso de vehículos desde la calle de Inés de Castro, con salida hacia pasadizo de Pernas.

El éxito de San Agustín

Otro mercado que se ha visto impulsado por las obras de su entorno es San Agustín. Pero hay dos factores que estimulan cada vez más la plaza de abastos y los negocios que la rodean: los eventos culturales que se realizan los fines de semana en la planta superior del edificio y los nuevos puestos exteriores.



A pie de calle en la plaza de abastos hay nueve locales comerciales, cuatro de comestibles, cantina y una panadería. “Los bajos se pusieron a muy buen precio para los emprendedores y los fines de semana hay mucho movimiento”, señala. Roberto de Castro afirma, además, que San Agustín se ha “copiado, culturalmente, de los grandes mercados de Madrid”.

Locales exteriores de San Agustín | Pedro Puig



Eventos como exposiciones, el Mercado de las Nubes o Mar de Mares, que se celebra en esta plaza de abastos este fin de semana, hace que “haya mucho flujo de gente y comercios y bares que hay en los soportales de la plaza o en Pontejos, por ejemplo, noten un impulso”, sostiene.



La propia concejala de Mercados, Diana Cabanas, señaló a finales del año 2023 que la celebración de eventos como el Mercado de las Nubes, Rebel Wine Fest, Boucatise, talleres de Samaín y mercadillos ecológicos o de vinilos busca “darlle unha nova vida ao mercado, e para iso reordenamos tamén os postos exteriores para facelo máis atractivo. Xa están en marcha actuacións para abrir os primeiros dos postos adxudicados, e moi pronto a contorna do mercado será un espazo de referencia nesta cidade”. Y

así parece que ha sido, según asegura el experto de la consultora Gesvalt.

Bancos nuevos que rodean el mercado de San Agustín | Quintana

Objetivo en Monte Alto: llenar los puestos

La Junta de Gobierno local dio luz verde esta semana a la inminente salida a concurso de trece puestos vacíos en el mercado municipal de Monte Alto. El objetivo de esta convocatoria es cubrir la oferta existente en paralelo a la finalización de las obras, prevista para finales de año. “A nosa intención é que as persoas adxudicatarias comecen a súa actividade nos postos cun mercado con instalacións renovadas”, indicó la alcaldesa, Inés Rey, que detalló las condiciones de la licitación: las concesiones serán de 15 años, con posibilidad de prórroga de hasta diez años.

La presentación de ofertas será exclusivamente por vía electrónica, a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Habrá treinta días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Además, se aprobó que la reducción del canon del 50% a los placeros del mercado se mantenga hasta finales de año, mientras avanzan las obras. “A previsión é que rematen no mes de decembro, polo que a redución do canon á metade seguirá vixente ata entón, mentres continúan a desenvolver a súa actividade no mercado provisional de Indalecio Prieto”, detalló la regidora. El fin de los trabajos en la plaza de abastos municipales está previsto para finales de 2025.